全民造星IV｜MIRROR任嘉賓跳唱新歌 Jer回應與Alice關係

MIRROR 跳唱新歌《12》以及《BOSS》炒熱全場氣氛。（葉志明攝）

ViuTV大型選秀節目《全民造星IV》總決賽於昨晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。身為師兄的MIRROR擔任決賽表演嘉賓，跳唱新歌《12》以及《BOSS》炒熱全場氣氛。

MIRROR接受訪問時大讚今季《造星》的舞台非常漂亮，隊長Lokman就：「點解個製作咁靚，點解我哋嗰時冇，第一個反應係咁。但第二下就係感動，見到愈嚟愈多朋友仔可以喺呢個舞台發光發亮，頒獎時台上好多人都熱淚盈眶。」AK表示看到《造星》所有事情包括舞台、表演者等均有進步時非常開心：「經歷咗咁耐，都會俾表演者嘅態度感動到。」Lokman和AK續指最難忘的表演是阿Gao，因為台上很多舞者都是他們的朋友：「好多都係我哋嘅老師，睇得好開心。」至於會否與女團合作，Lokman指暫未知任何詳情：「期待嘅，但係可能要成個禮拜先拍得晒MV。」

MIRROR大讚今季決賽舞台。（葉志明攝）

作為《造星IV》導師之一的阿Jer看到二十位參賽者在台上表演亦非常感動：「好感動，我第一年冇上過呢個Live Show舞台。可以喺舞台上Solo好犀利，作為導師都好感動。」阿Jer早前與參賽者Alice傳出緋聞，他指大家只是導師和學生的關係：「希望佢唔好俾新聞影響到，因為可以踏上舞台表演好難得。」而他與女朋友Kelly的關係，阿Jer形容為「Complicated」，身旁的AK 說：「感情從來係兩個人嘅事，我哋唔好插手。」

Lokman和AK最難忘阿Gao的表演。（葉志明攝）