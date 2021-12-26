Emily in Paris｜Lily Collins老態超驚嚇　凍齡Sylvie保養得仲好

Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第二季已經於日前回歸，讓大家在聖誕連假在家煲劇。當大家都期待Emily在劇中的時尚造型之際，有不少劇迷都表示飾演Emily的Lily Collins殘爆兼老態盡現，除了驚現火車軌及樹根頸之外，更因完全承托不起多套晚裝而感到極為失望。



《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第二季已經於日前回歸。（Netflix）

延續去年播出的第一季，Emily（Lily Collins飾）為了發展事業而隻身由美國去到巴黎工作，除了面對職場和愛情的各種挑戰，亦透過衣着和生活習慣體會到美法的文化衝突。大家最關注的必定是Emily、大廚Gabriel及Camille的三角戀，不過新一季就加入了英國型男Alfie，實行來個四角戀。

Lily Collins額頭驚現多條「火車軌」。（電視畫面）

除了「火車軌」還有樹根頸。（電視畫面）

可惜32歲的Lily Collins在劇中飾演29歲的美國女孩缺乏說服力，有大量劇迷直言她老態盡現。由於她在劇中的面部表情極為浮誇，額頭驚現多條「火車軌」及魚尾紋，激動說話的時候頸部呈樹根狀，有劇迷在討論區都忍不住表示「好似老咗15年」、「好厚粉」、「人乾」。另外，由於Lily Collins太瘦的關係，未能承托起多套性感晚裝。

另外，飾演Emily的Mean爆上司Sylie的法國女演員Philippine Leroy-Beaulie，雖然58歲但仍然風韻猶存，在劇中不費力的優雅造型成為劇迷的最愛。Philippine在劇中更以黑色比堅尼亮相，獲網民及劇迷大讚比Emily看起來更年輕至外亦非常有自信，身材保持得非常健美。

Emily的Mean爆上司Sylie仍然風韻猶存。（劇照）

Sylvie在劇中更以黑色比堅尼亮相，獲網民及劇迷大讚比Emily看起來更年輕至外亦非常有自信，身材保持得非常健美。（劇照）