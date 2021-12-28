盤點2021十大高質歐美劇　《東城奇案》《第二聲鈴響》最被低估

還有三日便踏入2022年，過去的一年在Disney+強勢加入影視串流平台戰團之際，HBO、Netflix、Apple TV+、Hulu等都相繼推出大量劇集迎戰。除了有帶起西班牙劇熱潮的《紙房子》（Money Heist），在年尾播出結局篇令人期待又痛心及在多個頒獎禮上奪得最佳迷你劇名銜的《東城奇案》外，還有不少高質之選，現在就讓記者為大家盤點一下本年度必睇的10套歐美劇。



《LOKI》Disney+

《LOKI》上架後好評如潮，更在爛番茄奪得92%高分。（Disney+）

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的《LOKI》上架後好評如潮，更在爛番茄奪得92%高分。劇情主要講述Loki在《復仇者聯盟：終局之戰》偷走魔方後的去向，同時揭露了TVA的神秘面紗。在過程中Loki看到了自己悲慘的一生，亦知道Loki一直以來作惡多端的背後傷感原因。《LOKI》打著Marvel的旗號一定會有固定粉絲收看，但同時在劇集中能夠看到角色上的心理歷程及轉變，確實是值得一看。

《Nine Perfect Strangers》Hulu

由Hulu製作的《Nine Perfect Strangers》演員陣容強勁，除了有妮歌潔曼（Nicole Kidman），還有Melissa McCarthy和Luke Evans。劇情改編自《美麗心計》作者Liane Moriarty另一小說，主要講述九位陌生人因不同原因來到偏僻的療養中心，希望能夠治癒心靈創傷。飾演負責人Masha的妮歌潔曼，幫助入住的客人真誠地面對自己，但同時擁有黑暗過往的她亦有大量難題需要面對。劇集氛圍詭異，亦有自掘墳墓的畫面，所有角色都互相猜疑，劇本巧妙地讓劇迷追看下去一步步揭開角色的暗黑秘密。

《女傭浮生錄》（Maid）Netflix

《女傭浮生錄》劇情講述年輕媽媽Alex（Margaret Qualley飾），帶著女兒Maddy及18美元離開有酗酒問題的男友Sean（Nick Robinson飾）。在重重困難下，Alex成功找到女傭工作，工作期間遇上不同的人，藉此體會到不同的人生。整個故事都充滿感動人心的細節，同時令Alex這個角色變得有血有肉。同時透過單親媽媽的角色審視低下階層的慘況，在家暴非常嚴重的社會中，儘管政府有著不同的資助，但申請手續繁複及限制荒謬得離譜等社會問題。

《Ted Lasso》Apple TV+

《Ted Lasso》非常適合放工回家輕鬆煲，（AppleTV+）

由Jason Sudeikis主演的喜劇講述主角Ted Lasso，原本是美式足球隊教練去到英國足球隊擔任教練。球隊的主理人為了搞垮球隊而刻意聘請毫無足球經驗的Ted Lasso，劇集有大量英美文化差異而鬧出的笑話。不過在輕鬆爆喜劇期間，劇集透過主角永不輕易放棄的精神來帶出只要有信念就一定會有奇跡發生。

《獵魔士》（The Witcher）第二季 Netflix

史詩式奇幻劇《獵魔士》改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的同名小說系列，並於2007年製作成風靡全球的電子遊戲《巫師》。劇情主要圍繞「獵魔士」Geralt of Rivia逃不過命運主宰，不但被捲入一場複雜的陰謀，同時要保護公主Ciri，而當中涉及多個角色之間的權鬥。來到第二季Geralt以為巫師Yennefer死去後，帶著Ciri到兒時訓練場Kaer Morhen。在路上遇上敵人及怪物的攻擊，而激發了Ciri體內的神秘力量。另外，第二季上架不夠兩周收視已經破億，再次延續第一季的熱潮。

《紙房子》（Money Heist）第五季 Netflix

《紙房子》帶起西班牙劇熱潮。（Netflix）

《紙房子》憑緊張刺激的鬥智場面，顛覆警匪劇的原有套路，帶起西班牙劇熱潮，更成為Netflix最多人收看的非英語劇集之一。來到最終季，搶匪及人質已困在銀行100小時，而這個時候教授竟然被Sierra抓住，令同伴陷入群龍無首的狀態。同時警方決定派出軍隊進行攻堅。沒有教授的指揮下，各人只能夠靠自己。由於劇集已經播至第五季，劇迷已經跟角色建立了感情，在這個環境底下以生死戰來作完美結局讓大家看到極為肉緊，亦很想知道所有角色的最終命運是如何。

《傳媒家族繼承人》（Succession）HBO

《Succession》雖然有點老土，但絕不狗血。（HBO）

《Succession》主要講述媒體大亨Logan Roy因健康計劃退休，而親手創立的電影、電視、媒體、娛樂龐大的媒體帝國將會產生極大變數，但遲遲不宣佈繼承人是誰。究竟Roy是在挑選繼承人還是盤算奪回大權，不到最後都不知道。劇情雖然有點老土，但絕不狗血，權力鬥爭之間將每個角色最壞的一面帶出來，只要看第一集必定會讓你狂追落去。

《第二聲鈴響》（Innocent）Netflix

西班牙懸疑劇《第二聲鈴響》改編自懸疑大師Harlen Coben的暢銷小說，講述法律系高材生Mat因意外被判入獄4年，出獄後努力重新開始，可惜一個電話及3宗離奇命案卻改變了他一生。劇集節奏有半點拖泥帶水，懸疑感亦拿捏得非常到位，加上劇情峰迴路轉極為燒腦，完全猜不到究竟是誰在背後操控一切，是本年度不能錯過的懸疑劇。

《東城奇案》（Mare of Easttown）HBO

《東城奇案》讓琦溫斯莉的演藝事業再創高峰。（劇集海報）

由奧斯卡影后琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《東城奇案》，描述警探Mare在偏遠小鎮調查一宗謀殺案發生的一連串事情。編劇透過短短七集的懸疑劇情，帶出了Mare自身面對的家庭問題及情緒管理，由於每天承受著巨大壓力，令Mare徘徊崩潰邊緣。其實Mare這個角色代表著所有在社會掙扎中的我們，在沒有好好處理自己傷痛的時候，人生亦看似沒有了意義，只要跟自己和解及好好面對傷痛與恐懼，才能活出真我。琦溫斯莉在劇中細膩的演出一致獲得劇迷和傳媒的肯定，這個角色讓她再創高峰，更奪得艾美獎最佳迷你劇。

《Fatma》Netflix

土耳其迷你劇《Fatma》主要講述女主角Fatma是一個平凡的清潔工，在尋找失蹤老公Zafar的過程中，意外殺了人，並愈殺愈多，事情更發展到一發不可收拾的地步。劇情寫實貼地，透過主角悲慘的一生來道出土耳其女性悲歌，讓人看完後有種莫名的空虛感。值得留意的是，整套劇有大量獨腳和內心戲，而主角Burcu Biricik亦發揮得淋漓盡致，加上充滿電影感的拍攝手法，讓人驚歎土耳其竟然能製作出這麼高水準的劇集。