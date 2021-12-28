花開時想月︱187cm邊佑錫搶眼過主角俞承豪　自爆恨與醒目女拍拖

雖然香港今年只得無綫（TVB）新劇《一笑渡凡間》一套古裝劇出街，但古代題材仍然深受各地觀眾歡迎，單計韓國便有《衣袖紅鑲邊》、《御史與祚怡》等多套劇集成為話題劇，而本月20日在KBS2首播，由「國民弟弟」俞承豪領軍、惠利、邊佑錫和康美娜主演的古裝浪漫喜劇《花開時想月》亦討論度甚高，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」追看。

由俞承豪、惠利主演的古裝新劇《花開時想月》已經登陸「黃Viu」。

點擊下圖觀看精美劇照：

+ 5

《花開時想月》故事講述朝鮮禁酒令時期，原則至上的監察官南英（俞承豪飾）和為了養家而偷釀私酒的姜露瑞（惠利飾）相遇後，四個「越線」年輕人的友情、愛情和成長故事。劇中飾演酒鬼王世子「李彪」，邊佑錫的喜劇演出獲得一致好評，也令觀眾對於這位身高187cm的「九頭身」演員留下深刻印象。

身高187cm的邊佑錫（右）明顯「高人一等」。

近年透過《舉重妖精金福珠》、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》打開知名度的邊佑錫，早於21歲便以模特兒身分出道，不過他坦言演戲才是自己的真正夢想：「從小便長得高，高中時長到187cm，所以身邊的人常常鼓勵我去當模特兒，加上比我大五歲的姐姐也曾經短暫從事模特工作，我便嘗試看看；但是因為想演戲，所以大學報讀了戲劇電影系。」後來他與模特兒同期好友南柱赫、張基龍學習演戲，最終更在2016年初登小螢幕，成為冉冉升起的新星。

邊佑錫（右）去年與朴寶劍合作後人氣急升。（邊佑錫Instagram圖片）

去年邊佑錫在劇集重操舊業扮演大勢模特，同劇的「國民男神」朴寶劍也笑指他是自己師傅：「從曾經做過模特兒的邊佑錫演員那裡得到了很多指導，例如走秀時目光要很銳利、如何精明地走台步等等，所以真的很感謝他。」不過看似高冷的邊佑錫竟然也有「迷弟」一面，原來他是李秉憲的超級粉絲：「希望有一天可以和李秉憲前輩合作，不管是甚麼角色，可以一起演戲就可以了！未來想在電影上多作嘗試，不過首先最想扮演李秉憲的助手。」

邊佑錫（右）在模特兒時期經常大方曬肌。（邊佑錫Instagram圖片）

事業得意，邊佑錫的愛情生活也備受關注！有別於一般演員絕口不提感情，他曾多次在訪問坦承恨愛：「（未來）想演好戲、想賺很多錢，也很想談戀愛，總不能一直單身下去；理想型是專注工作、聰明的女人。」不過他對於浪漫自有一套看法：「甚麼都不做，只是兩個人在一起就很幸福，這不就是真正的愛情嗎？因為曾經有過這樣的愛情、了解那種感覺，所以現在依然充滿渴望。」