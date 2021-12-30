25歲Kylie C.鄭杞瑤電暈「藍仔頭」　擁滿分身段仲係史詩級學霸？

由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK一向「重女」，不但捧紅了嘉盈（Kaying，王嘉盈）、Santis（陳濬樺）等網絡女神，他們製作的長壽短片系列「拍一日拖」更深受網民歡迎。日前，FHProductionHK上載了最新一集的「拍一日拖」，片中除了鐵膽「藍仔頭」亮相，還有首次平台出現的新紮女神Kylie C.（鄭杞瑤），Kylie C.甫出場便電暈見慣大場面的「藍仔頭」，搞到口窒窒的他只好賴自己眼瞓：「平時我做開主導㗎嘛，今日無啦啦俾人主導返轉頭，我覺我自己好似一個唔識講嘅人」、「搞到我個心係咁跳」。雖然覺得「藍仔頭」比想像中冇咁好笑，但Kylie C.與對方整完蠟燭和聖誕裝飾後，便指約會都好開心：「如果佢再約我出街，我都會再應約，幾開心，成個過程好開心，希望佢下次可以同我傾多啲偈。」

Kylie C.（鄭杞瑤）在FHProductionHK的「拍一日拖」系列最新一集中亮相。（YouTube/@FHProductionHK）

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到底令出名轉數高的「藍仔頭」窒機的Kylie C.係咩來頭？現年25歲的Kylie C.原來今年羸得唐安麒擔任星級評判的Ace Talent模特兒冠軍及演藝賽亞軍，除了冠軍級人馬，她還是一名學霸，大學時修讀犯罪心理學，畢業後任職行為治療師幫助自閉症小朋友，既精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常犀利。除了模特兒工作，Kylie C.早前亦有亮相ViuTV節目《水著考有Feel》大玩水上遊戲，令不少觀眾睇到「心心眼」。

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