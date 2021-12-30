【娛樂大獎2021】第1階段遊戲結果公佈 按摩椅得獎者誕生

「娛樂大獎2021」第1階段活動早前已完滿結束，各位完成投票的01會員可得到588「01積分」作為獎賞。同時，分享了「2021年最令您欣賞的藝人及原因」的朋友，更有機會贏得大獎，而經編輯們評審後，贏得Maxcare按摩椅的幸運兒經已誕生！



編輯的評審準則以最真誠、最精彩及最令人印象最深刻的答案為依歸，當中不少粉絲們的故事皆令人動容，而幾一輪討論篩選後，我們最終揀出以下會員成為今次遊戲的得獎者，可獲得價值港幣26,800元的Maxcare至型椅乙張*。

得獎者英文姓名及提供之聯絡電話如下：

姓名：C*** W*** S**

電話：**** 5825

得獎故事：

2021年最令我欣賞的一位藝人是鄭欣宜。鄭欣宜的母親是肥肥沈殿霞，一位受香港受到廣大市民歡迎支持及愛戴的開心果。雖然欣宜是她的女兒，但並沒有因此而嬌生慣養，也沒有因此而非常驕傲，由出道至今也默默努力唱歌作曲跳舞，曲風通常是輕快歡樂而且充滿了正能量。即使因為她的體型，常常受到網民攻擊，她也一笑置之，並把這些負能量轉化成笑聲與自信。近幾年她已沒有節食，並向媒體和所有讀者表明不論自己或他人也要接受自己的特質，並把這些特質發揚光大，向世界發放正能量及愛。鄭欣宜擺脫這些外表及體形的負評陰霾後，活得更自在精彩大方樂觀。她以自信自然自尊自重把自己的光芒發放，也令香港眾人明白真正的藝人可以是以唱歌技巧跳舞及自信得到大家的認同與支持，並不是只單憑包裝及外貌的。在我眼中看到是她的自信努力汗水，真善美由內而外發放出來，雙眼是明亮的，歌聲是悠揚的，漸漸地大眾也越來越接受她。在2021年鄭欣宜更推出《@Princejoyce》和《先哭為敬》這兩首歌大受歡迎令人刮目相看，更令她在五台音樂節目中奪冠，才華受大家及樂壇肯定。更重要的是鄭欣宜以謙卑的心去面對2021年的大眾稱讚及肯定。今年鄭欣宜問鼎「叱咤樂壇女歌手」金獎，而她只說：「每年都很有信心，因每年都會抱住這個心態去做好每一首歌，信念不變。」欣宜的單純自信美好不驕傲不卑的態度，是謙卑得令人讚嘆的。所以2021年最令我欣賞的一位藝人便是鄭欣宜了！

得獎者將於2022年1月初收到專人聯絡，並通知有關領獎安排。

*就按摩椅之款式及顏色，獎品供應商保留最終決定權，得獎者不得異議。活動另受條款及細則約束，敬請留意。