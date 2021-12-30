愛上我的衰神︱孫慧雪首次大膽演出　食住煙潑婦鬧街連葉念琛都讚

無綫（TVB）劇集《愛上我的衰神》昨晚（29/12）一集繼續講潘小渝（陳嘉慧飾）怎樣為陳北河（胡鴻鈞飾）帶來衰運，其中一幕講胡鴻鈞送外賣到一處住宅，但卻發現叫外賣的小朋友沒錢。正當他打算免費送餐時，另一個送餐員李冠烈（煒烈飾）才出面阻止，這時候小朋友衰媽媽就抽着煙大鬧：「你真係冇鬼用！」定睛一看，原來這位抽着煙，樣貌可憎的衰媽媽竟然是由孫慧雪飾演。



孫慧雪（阿雪）呢次真係做得好好。（《愛上我的衰神》截圖）

孫慧雪（阿雪）接受《香港01》訪問時表示，自己曾向導演提議演出一些特別的角色，後來導演就向《愛上我的衰神》劇集監製推薦她客串飾演「衰媽媽」：「起初監製都擔心我做唔到：『吓？阿雪喎。』因為我成日都係做蠢女人，其實我不嬲都好想做啲唔同自己嘅角色。我仲記得去到場地嗰時，烈哥仲笑笑口問我：『妳夠唔夠惡㗎？』」最終這一場都順利完成，拍攝更是一take過，她說：「最搞笑嘅係，我大力整壞咗道門！同埋拍完個小演員呆咗一呆，有啲驚我，明明拍之前仲有一齊玩。拍呢場都係一take過，導演仲拍一拍我膊頭添，葉念琛都有WhatsApp讚我：『估唔到你都惡到喎。』」

孫慧雪（阿雪）話連個小朋友都真心驚。（《愛上我的衰神》截圖）

孫慧雪（阿雪）自言，也想籍此機會擴闊自己的戲路，說：「有網友DM我話做得太衰，但係我覺得做一個演員唔應該太局限，做媽媽之前都係做少女或者蠢女人，到做咗媽媽先開始多返唔同角色，而家終於有突破啦，希望以後都多啲呢種角色。」

孫慧雪笑說：「要一邊食煙又要記對白又要提自己要惡啲，真係好忙！」（《愛上我的衰神》截圖）

當然，現實中的人妻阿雪與劇中的她是完全不一樣的。她說：「我對個仔好有耐性同好溫柔！呢一集佢冇睇呀，不過佢睇完應該會覺得好好笑，佢知道媽媽做緊戲，唔使擔心嘅。」

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