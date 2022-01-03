萬千星輝2021｜胡鴻鈞雖失落男飛躍　但演唱俱佳獲打造成全能藝人

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》圓滿結束，當中「飛躍進步男藝員」由羅天宇及丁子朗一起奪得，而胡鴻鈞（Hubert）就失落獎項。現年31歲的Hubert在2010年參加歌唱選秀節目《超級巨聲2》奪得亞軍後入行，近年更積極向演員之路進發，去年他相繼在《十月初五的月光》及《愛上我的衰神》中擔正做男主角，機會多多的他備受力捧，絕對是新生代中少有歌視成績俱佳的偶像之一！



胡鴻鈞（Hubert）在新版《十月初五的月光》中飾演文初。（視覺中國）

Hubert憑《降魔的》系列成功入屋。（劇照）

2012年Hubert正式以男歌手身份出道，同年橫掃各大頒獎禮的新人獎，備受肯定。其後Hubert簽約星夢娛樂，為多部劇集獻唱主題曲及片尾曲，2017年他憑台慶劇《降魔的》中「石敢當」一角成功入屋，在台慶頒獎禮上獲提名「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」，他獻唱的劇集主題曲《到此一遊》更奪得「最受歡迎劇集歌曲」。2020年Hubert在《降魔的2.0》飾演「豪仔」一角，他不但憑此角首度入圍角逐視帝，他獻唱的劇集插曲《凡人不懂愛》再度獲得「最受歡迎電視歌曲」，同年他與周柏豪一起獲得《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎男歌星」，成為首位90後「最受歡迎男歌星」。

Hubert與周柏豪一起獲得《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎男歌星」。（視覺中國）

Hubert入行以來多次被指整容，「刀削面」及「削骨還父」之類的形容詞一直圍繞着他，不過他就一笑置之，更推出歌曲《整親》以歌詞自嘲。（IG@hubertwu）

不過人紅自然是非多，Hubert入行以來不斷被指曾經整容，雖然他曾多次澄清只是化妝效果，並指做運動有助瘦身瘦面，但多年來「刀削面」及「削骨還父」之類的形容詞一直圍繞着他，不過Hubert就一笑置之，更推出歌曲《整親》以歌詞自嘲，坦然面對負評，他在接受訪問時亦有提及《整親》的創作初衷：「因為每一個人其實都一定經歷過唔同形式嘅攻擊呀、中傷呀、嘲笑呀、欺凌呀，最緊要係識得點樣喺過程入面去吸收，去學習，趁住呢啲事情發生令自己Upgrade（提升）咗，然後再大步咁去追逐自己嘅人生目標。」他亦坦言過往的種種負評令他大受打擊，但現時已經學會用樂觀的心態面對。

Hubert舉行首個個人演唱會。（IG@hubertwu）

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2021年算得上是Hubert豐收之年，他與TVB後約滿後即轉投邵氏，不但獲度身訂造新歌，更在11月舉行首個個人演唱會，練成鋼條身形的他在台上又唱又跳，大獲好評！而Hubert在劇集方面的表現亦相當出色，當中他在《十月初五的月光》中有一場與生母文貴芳（楊玉梅飾）的重逢場面十分感人，爆喊認親戲相當催淚，Hubert更在台慶頒獎禮上獲提名「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」、「飛躍進步男藝員」、「最受歡迎電視拍檔」及「最受歡迎電視歌曲」五個獎項，雖然最後失落獎項，但歌視兩得意的Hubert備受力捧，更有指TVB有意將他打造成「林峯2.0」，成為一位唱跳俱佳，又演技出色的全能藝人！

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