MBC演技大賞2021︱《衣袖紅鑲邊》李俊昊、李世榮大熱奪情侶獎

韓國MBC年度盛事《MBC演技大賞2021》今晚（30日）舉行，《衣袖紅鑲邊》和《黑色太陽》兩部大熱一開場就競爭不斷，暫時《衣袖紅鑲邊》暫時以5獎爭領先。



姜勛獲頒「男新人獎」後表現緊張。（MBC截圖）

《衣袖紅鑲邊》暫時以「男新人獎」、「女配角獎」和「作家獎」領先，加上李德華獲頒的「功勞獎」的話，一共已奪得4個獎項。其中姜勛上台領獎時，緊張口吃的模樣獲讚可愛。不過《黑色太陽》的成績也厲害，成功奪得了「女新人獎」、「男配角獎」及「男子優秀演技獎（獨幕劇）」三重要獎項，相信今晚的爭鬥會非常緊湊。

「女新人獎」由《黑色太陽》金芝恩奪得，她感謝讓她有一個完滿的10代。（MBC截圖）

《衣袖紅鑲邊》俊昊和李世榮這對養眼CP，今晚亦在大家的掌聲下獲頒「最佳情侶獎」。由於二人劇內外的互動都相當有愛和火花，就連主持也忍不住要訪問兩人，被問到這對CP的優點時，李世榮首先搶答大讚對方非常懂得照顧她；俊昊則自言兩人之間的默契非常好，就算連NG也不會覺得很負擔。

《衣袖紅鑲邊》俊昊和李世榮大熱奪得「最佳情侶獎」。（MBC截圖）

按圖重溫《衣袖紅鑲邊》CP得獎一刻：

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有50多年演戲經驗的李德華今晚亦獲頒「功勞獎」，他笑言從以前就看着獲獎的前輩，以為自己今天沒有出席的原因，卻終於在50年後獲得同樣的殊榮。李德華在韓國擁高地位，他得獎時全場演員都一直站立拍掌，以表對他的尊重。

69歲李德華今年獲頒「功勞獎」。（MBC截圖）