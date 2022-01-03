萬千星輝2021｜馬貫東失落男飛躍　唔做「軟飯王」有望上位

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》圓滿落幕，當中「飛躍進步男藝員」由羅天宇及丁子朗一起奪得，而馬貫東就失落獎項。畢業於無綫藝員訓練班的馬貫東已經入行15年，但直至近年才捱出頭，雖然他在去年播出的幾部劇集《愛美麗狂想曲》、《逆天奇案》、《刑偵日記》及《把關者們》中都不是主角，但依然搶鏡！馬貫東早前在接受《香港01》訪問時亦直認有信心：「其實信心一定有，但都會平常心面對。不過如果今年我攞唔到嘅話，我就好希望自己成為最年長嘅飛躍男藝員得獎者。計下計下都應該差唔多，都係只差一至兩年就有資格做。咁所以就最好今年攞咗佢，如果唔係日後真係變咗最年長嗰位攞呢個獎嘅藝員。」可惜最後未能奪獎。



馬貫東在《刑偵日記》中飾演反派姜耀坤。（IG@maboboma）

馬貫東在《鐵馬戰車》中飾演「揚名」一角，演技獲得網民讚賞。（影片截圖）

畢業於TVB第21期藝員訓練班的馬貫東，在入行初期基本上都是做「茄喱啡」，直至2016年他在劇集《鐵馬戰車》中飾演警長「揚名」漸為人熟悉，同年加入處境劇《愛‧回家之八時入席》飾演「唐中書（十仔）」，亦是他首度飾演戲份較重的角色，翌年再繼續參演《愛‧回家之開心速遞》，憑秦博思（博士）一角大受歡迎，而他與由謝芷倫（Jan）飾演的林美香（Mandy）更成為最受歡迎的CP之一，馬貫東憑此角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳男配角」。

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不過這對CP突然離開劇組，令觀眾深感不捨，更有網民發起「一人一個你最掛住已離開愛回家嘅演員」投票，結果兩人成為頭兩位大家最掛念的角色。而馬貫東在離開後全力投入正劇拍攝，去年他在《那些我愛過的人》中飾演患有亞氏保加症的醫生古希晨，角色性格倔強固執，語速飛快，對演技是一大考驗，而馬貫東的演出亦大獲好評，觀眾紛紛大讚他演繹細膩，他與連詩雅的感情戲亦十分有睇頭，贏盡觀眾歡心，他更首次獲提名角逐視帝！

劇中古醫生（馬貫東飾）不擅與人溝通，還被診所同事質疑他的專業能力。（YouTube影片截圖）

除了演藝事業之外，馬貫東去年投資逾十萬與朋友搞健康湯包生意，更親自送貨。而感情生活方面，馬貫東現時與圈外女友Christy感情穩定，據知Christy的前男友是朱敏瀚，不過之後朱敏瀚與余思霆因合作演出劇集《好日子》撻着，結果向Christy提出分手，有指Christy家底豐厚，家住港島半山，在尖沙咀開設美容院。而在與Christy拍拖前，馬貫東曾與家中經營海鮮批發生意的Queenie拍拖，更有報道指去旅行使費全部由女方出錢，平時更開車管接管送，但因女方爸爸反對戀情，最後分手收場。對於被指入行後專溝富家女做「軟飯王」，馬貫東在接受訪問時就澄清全靠自己默默耕耘努力才換來今日的成就，雖然今次失落獎項，但相信他未來終可證明自己的實力！

馬貫東在《把關者們》中飾演Sam，為籌措女友的醫藥費被迫為黑社會工作，由正義好人變成奸角，他完美演繹出角色亦正亦邪的一面，表現亮眼。（影片截圖）