娛樂大獎2021│《最佳本地男歌手》張敬軒領先 姜濤 Anson Lo告急

張敬軒最近舉行開騷，氣勢如虹，可能刺激到軒仔粉絲投票。暫時領先人氣王姜濤。

《娛樂大獎2021》已進入第二階段，九個獎頂爭持激烈，當中以《最佳本地男歌手》鬥得難分難解，張敬軒暫時以32.82%領先，第二名姜濤29.36%、第三名Anson Lo 盧瀚霆15.86%、第四名 Edan 呂爵安8.60%、第五名 林家謙8.24% 第六名 馮允謙5.12%立即進入投票專頁投票啦!!!

鄭欣宜今年是豐收期，樂壇頒獎禮有排攞獎。

至於《最佳本地女歌手》頭兩名票數相當接近，第一名鄭欣宜 39.18% ，第二名 Gin Lee 李幸倪 30.31% 第三名 AGA 14.89% 第四名 Jace 陳凱詠 6.14% 、第五名 Serrini 梁嘉茵、第六名 岑寧兒 3.79%立即進入投票專頁投票啦!!!

MIRROR在《最佳本地音樂組合》票數暫時大幅拋離其他對手。

《最佳本地音樂組合》MIRROR 以59.68% 遙遙領先，第二名C AllStar 16.08%、第三名 Dear Jane 8.06% 第四名 Supper Moment 6.07% 第五名 RubberBand 5.35% 第六名 ERROR 4.75%立即進入投票專頁投票啦!!!

今年新人王競爭激烈，Ｅｄａｎ呂爵安《最佳樂壇新力軍》票選中暫時領先。

《最佳樂壇新力軍》 Ｅｄａｎ呂爵安 35.27%成為第一名 、第二名 Gigi 炎明熹 28.82%、第三名 ＭＣ 張天賦16.71%、第四名 Chantel 姚焯菲 11.23%、第五名 曾比特 8.09%、第六名 Gigi 張蔓姿 1.88%立即進入投票專頁投票啦!!!

姜濤悼念亡友之作《Dear My Friend,》（網上圖片）

而《人氣歌曲》方面 除了姜濤 《Dear My Friend》29.56% 領放少許之外，其他歌曲都票數相當接近，第二名 Edan 呂爵安 《E先生連環不幸事件》19.41% 、第三名 MC $oho & KidNey 《係咁先啦》 15.53% 、第四名 ＭＣ張天斌 15.08%、第五名 C AllStar 《留下來的人》 11.29%、第六名 張敬軒《俏郎君》 9.13%立即進入投票專頁投票啦!!!

《人氣MＶ》首名與次名爭持激烈， 姜濤《Dear My Friend》22.34％，僅贏 Anson Lo 《Megahit》21.72%、第三名 ＭＣ 張天斌 《記憶棉》 16.09% 、第四名 Ｃ AllStar 《留下來的人》 14.36% 、第五名 Edan 呂爵安 《E先生連環不幸事件》13.87% 、第六名 MIRROR 《WARRIOR 》 11.63%

陶大宇是唯一能同MIRROR爭獎嘅藝人，真係估唔到。

《年度熱搜歌曲》就有令人意想不到的結果出現，陶大宇《倒轉地球》以32.71% 力壓 Anson Lo 《Megahit》24.03% 、第三名 MC $oho & KidNey 《係咁先啦》 17.54%、第四名 C AllStar 《留下來的人》 10.48%、第五名 鄭欣宜 《先哭為敬》7.91%、第六名 林家謙《難道喜歡處女座》7.33%立即進入投票專頁投票啦!!!

《梅艷芳》香港票房理想，亦有話題，成為不少網民投票之選。

《本地電影》《梅艷芳》一支獨秀 48.81% 暫列第一名、第二名《媽媽的神奇小子》23.95%、第三名 《假冒女團》11.34%、第四名 《怒火》 6.45% 、第五名 《一秒拳王》5.41%、第六名 《狂舞派３》4.05%立即進入投票專頁投票啦!!!

《調教你MIRROR》不少鏡粉看完後，表示加深了解咗自己的偶像。

《人氣綜藝節目》MIRROR 《調教你MIRROR》29.79% 暫列第一位，第二位《全民造星IV》19.34%、第三位《聲夢傳奇》19.33%、第四位 《東張西望》17.77%、第五位 《ERROR自肥企画》10.72%、第六位 《開心大綜藝》3.04%立即進入投票專頁投票啦!!!