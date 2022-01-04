愛上我的衰神︱吳珮如演活衰家姐遭鬧爆賤格　陳嘉慧疑黑化

由胡鴻鈞、陳嘉慧、羅蘭、馬貫東、麥美恩等參演的《愛上我的衰神》轉眼來到結局周，劇集開播以來，除了嫲嫲（羅蘭飾）與乖孫北河（胡鴻鈞飾）的真摰感人親情令網民看得極為揪心外，北河家姐荔枝（吳珮如飾）的惡行，亦令網民甚為激心！事緣荔枝不但對北河態度和嘴臉極之差劣、又在嫲嫲面前扮孝順，當嫲嫲過身後即很快平復心情兼全副心思放在賣掉嫲嫲的物業上；今集家姐更出大絕，先是姐夫上門玩離婚，再來是家姐承認自私兼自爆懷孕，終令不捨嫲嫲的北河同意賣樓。對於北河最終無家可歸，網民大感氣結，紛紛留言鬧爆衰家姐，並指她戲內戲外均十分好戲：「衰家姐真係好衰」、「可以遲啲先賣咯，連頭7都未過」、「家姐角色係邊個嚟，佢真係做得好好，覺得佢真人都係咁賤」。

吳珮如（June）鍥而不捨咁出招逼胡鴻鈞賣樓。（影片截圖）

令網民看得肉緊非常的衰家姐由吳珮如（June）飾演，是無綫第27期藝員訓練班畢業學員，網民最記得她的是曾擔任六合彩主持，並參演過《福爾摩師奶》、《降魔的2.0》、《香港愛情故事》等作品，去年憑《陀槍師姐2021》中的恐怖情人Fanny一角惹起關注，無論是時喊時笑、或是愛恨交纏的情緒處理均拿捏得宜，因而贏得好評。對於「衰家姐」成功「衰」入網民心，June受訪時坦言初看劇本時亦覺得家姐好「衰」：「我當時都諗：『嘩，乜呢個女人咁衰，咁樣對自己屋企人？！』但一路睇落去就會發現佢都係無可奈何嘅。」她又透露拍攝崩潰爆喊送別嫲嫲的場口後大感滿足：「我一直好想拍講述親人離世嘅戲，因為想睇吓演唔演繹到嗰種揪心嘅感覺。」並謂閒時有練習「喊功」：「我有練唔同場合唔同程度嘅喊戲，親人離世、戀人分手、事業失意嘅喊戲全部都唔一樣；我會睇好多好嘅劇同戲，想像自己係個角色，然後講對白。」

原來June一直用心鑽研喊戲，為的就是抓緊一個發揮機會。（影片截圖）

而慘受衰老竇、衰家姐及嫲嫲過身三重「夾擊」的北河，其激動痛哭指每天都活在地獄一幕贏得網民無限同情，並力讚胡鴻鈞演技有進步「喊戲有感染力」、「好逼真、極度傷心嘅感覺」。昨晚劇情則是「來回人間再折返地獄」，小渝（陳嘉慧飾）與北河原本已一吻定情，就在「人鬼戀」萌芽之際，小渝卻「記憶回歸」，想起自己如何慘死的小渝暴走質問上司司馬大人（鄭子誠飾），並爆Seed指北河應下地獄。該兩幕轉折位惹來網民熱議，Erica粉指吻戲時間太長，促請胡鴻鈞「放開那女孩」，並一再強調男女主角勁有CP感！至於在首五集清新指數爆燈的Erica，突然暴走黑化亦未有嚇親網民，更有不少網民留言指期待後續：「好想睇陳嘉慧黑化成點」、「快啲下一集啦！」對於小渝死因，有人懷疑北河有雙重人格，有人認為變態畫家（許俊豪飾）相當有嫌疑。

陳嘉慧與胡鴻鈞一吻定情後，竟突然暴走黑化。（影片截圖）