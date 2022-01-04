Anson Lo《叱咤》險攞錯獎林海峰認衰 隊長Lokman：搞吓氣氛

MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）今日（4日）出席新劇《IT狗》宣傳活動。惟近日釋出的海報卻不見Stanley蹤影，Lokman笑稱Stanley是「隱藏門派」，「隱藏Boss嚟，唔會咁輕易畀人見到。」Stanley則解釋道：「因為海報係Lokman、Frankie公司嗰邊嘅人，我就唔係，如果突然加唔係佢哋公司嘅人，咁就會有啲奇怪。」

Lokman話頒獎禮搞氣氛是必須，故大家不用太緊張。（梁碧玲 攝）

談及隊員Anson Lo（盧瀚霆）於1日的《叱咤》頒獎典禮遭主持林海峰（Jan）調侃，險變「關家姐2.0」，遭部份粉絲炮轟不尊重，Jan昨日（3日）在電台節目《在晴朗的一天出發》解釋當日現場反應超乎預期，並借家人之口承認演詞「過分咗」。

對於Jan的解釋，Lokman則大方表示他們從未介意過，他說道：「又冇嘅，我又覺得冇話過唔過分嘅。其實頒獎禮呢啲係好開心，搞下氣氛都需要，我哋都笑呀！我哋睇吓佢哋傻更更，食吓花生都幾好呀！」Stanley則稱讚Jan「幾有創意。我都起咗身幾次呀！你見到姜濤、阿Lo都笑晒。放鬆啲，唔使咁緊張嘅。」Frankie補充道：「Live Show咁先好睇！」他們又認為Anson Lo聽到自己名字起身是自然反應，無須大驚小怪。

MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）今日（4日）出席新劇《IT狗》宣傳活動。（梁碧玲 攝）

《全民造星IV》參賽者Ash（鍾卓穎〉近日被爆出離婚，隨之而被網民指控她出軌、欺凌，問身為大師兄的MIRROR負面新聞會否降低入團機會，Lokman表示不清楚女團的事：「女團呢啲嘢完全冇同我哋講，唔知點解咁守秘密，我哋都想八吓，但唔畀八。」Lokman希望大家不要「跟車太貼」：「好多嘢你哋都係見到表面嗰浸，你哋唔知入面係乜嘢，所以睇吓就算囉！唔好跟得太貼囉！因為有時跟得太貼，就會發生意外。」