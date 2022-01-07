專訪｜87歲羅蘭拍劇一樣要捱到凌晨︰拍到兩點已經係早㗎啦

羅蘭可能令新一代想到的，想必是「鬼后」、「龍婆」的印象，事實上，她真人極為親切，跟扮演的恐怖形象完全不一樣。羅蘭姐4歲就參演首部電影《好女十八嫁續集》，至中學畢業後決定全職當演員，直至26歲，羅蘭得到製片公司老闆黃卓漢賞識，覺得她很適合演反派演員，自此演員就成為了她的終身職業。出道至今逾80載，羅蘭姐仍然對演戲充滿熱愛，表示只要有好劇本她都會拍，正正是告訴年輕一輩如何將一件事做得專做得好，可能真的要用上數十年的時間去付出和投入。

的確，年紀漸大，記性會愈來愈差，記劇本方面，也不如年輕人一樣快上手，而體力也一樣會不及後生一輩，但眾所周知，拍戲常常拍到通宵達旦，87歲的羅蘭姐卻想也不想的說︰「我從冇話限住要幾點鐘走！」那種專業，的確令人佩服。

攝影、短片：梁碧玲

剪接︰吳梓翹



《愛上我的衰神》由胡鴻鈞及陳嘉慧領銜主演。（陳順禎攝）

大讚「孫仔」胡鴻鈞好斯文 年輕演員記性好、快上手

近來播的《愛上我的衰神》，羅蘭姐飾演一個「惡嫲嫲」，跟一班年輕演員合作，講到在劇中跟她有最多對手戲的「孫仔」胡鴻鈞，羅蘭姐讚不絕口，「佢好斯文，好溫柔，好陰聲細氣，唔係咁呱呱嘈講嘢嘅，呢個戲裏面佢更加，佢係唔出聲唔駁嘴，你話佢係咪幾得人鍾意啊！」講起新一代的演員，羅蘭姐自認記性差，也不記得「邊個打邊個」，不過普遍來說，她認為年輕演員「好犀利」，「第一佢哋記性好好啦後生，同埋佢哋好快脆就上手㗎。」去年接連有參演的劇集出街，不過羅蘭姐透露因為疫情的關係，乖乖留在家中，故中間有大半年沒有拍劇。

羅蘭姐在《愛上我的衰神》中的演技，被讚「carry成集」。（《愛上我的衰神》截圖）

拍劇時間不定加臨時通知︰今日同你講後日開工都仲有一日刨劇本

羅蘭姐拍過的電影、劇集無數，被問到從影以來拍過最深刻的一部，她笑言︰「差唔多套套都會好深刻。」不過，她覺得一拍完就不應該記住這一部戲，「你一記住佢，你就入唔到第二個戲，所以我哋嗰時最忙嗰陣，呢個廠拍到咁上下又要過隔離廠，咁你拍咗呢個廠，一換衫過隔離廠，你就要將呢個廠所有嘅嘢全部洗晒佢，如果唔係你入唔到嗰度啲對白，記唔到㗎，所以造成到自己係好快忘記晒啲嘢。」

拍劇辛苦，不少藝人亦有講過在無綫拍劇特別辛苦，因為常常要通宵達旦工作，不知何時收工。羅蘭姐直言拍劇不趕，反而是因為時間不定，加上拍完一場，可能是極臨時才通知你拍下一場，「你想問話『我拍完今日，邊幾日再有啊？』唔知！答唔到，因為點解呢？劇本未出晒，所以答唔到囉，又冇得預計，只有佢話畀你聽，佢今日同你講，後日開工啦，咁都好彩仲有一日，可以快啲刨劇本。」

羅蘭姐雖然聽力不好，但依然非常精靈醒目。（梁碧玲攝）

老人家沒有被優待照拍到凌晨︰我從冇話限住要幾點鐘走

拍劇日子無法預計，當然連收工時間也無法預算，羅蘭姐笑言︰「通常而家佢哋都話就吓我哋啲老人家㗎啦，但係算早極都要兩點㗎！」她續言︰「因為時間關係，（下午）5點鐘開廠，拍到8點，放食飯，放完食飯，咪又去咗一個鐘，9點鐘再開廠，拍到12點前放消夜。」不過，羅蘭姐表示現在監製們都好好，會先拍老人家的戲份，她說︰「放完消夜再拍，拍到（凌晨）兩點，已經係早㗎啦！你諗吓，啲時間有幾多呢？所以我就從冇話限住要幾點鐘走，最好就今日有7場拍晒7場就最好。」羅蘭姐表示監製們現在都好有人情味，「有次就聽到監製走落嚟，（話）『快啲啦快啲啦！放咗胡楓同羅蘭啦！』個導演就快快快咁，都要兩點啦。（兩點返到屋企都好晏？）3點啦！沖得涼就4點啦。」她又說︰「如果係第日冇早班嘅就好囉，如果有早班就都要去㗎，（有時）有㗎。（好攰？）大家都係㗎，唔係淨只我自己㗎啦，總之成組人要拍嘅，大家都係捱夜，大家都係要捱眼瞓。」

之前多個月沒有在TVB拍劇，羅蘭姐表示︰「返到嚟，『梳化服』都唔識嘅，去到拍嘢嘅時候，成組嗰啲機器嘅組、攝影又係唔識嘅，好似冇歸屬感咁。」（梁碧玲攝）

教導新人臉皮要厚︰唔好理導演鬧乜！

做演員看上去光鮮，但其實背後的付出是不為人知的，羅蘭姐表示︰「做呢行就係要預備咗，鐵腳、馬眼、神仙肚，仲要面皮厚。」何解要臉皮厚呢？羅蘭姐指︰「因為有時出去拍外景，喺街度拍，又嘈又要NG，有時導演啱啱做着個新人，佢已經驚到震啦，個導演喝多幾喝佢就更加大件事，NG多幾NG，有啲導演好唔好脾氣，鬧兩句，咁嗰啲新嘅女仔就瀡瀡聲喊㗎啦嘛，咁所以咪要臉皮厚囉！唔好介意。」她覺得最緊要做好自己， 「唔好理導演鬧乜！」

「喊戲」一般是很難拍得好，羅蘭姐表示大概十年前，拍TVB劇集時，遇過一個新人，令她很深刻，當時新人要拍「喊戲」，「佢係喊唔出，導演就喺度忟憎。」羅蘭姐問新人，想什麼可以令他／她哭，對方表示自己未被人罵過，羅蘭姐說︰「因為屋企家底好，阿爸阿媽都錫晒，未有畀人話過一句，點喊啫？真係喊唔出，咁冇計㗎嘛。（咁最後點？）最後好似導演就話『由得佢先啦』。」

年輕時的羅蘭受到嶺光製片公司老闆黃卓漢賞識，故主動招攬她和替她取藝名為「羅蘭」，覺得她很適合做反派演員。（YouTube截圖）

從影超過80年被勸勿退休 有人找拍劇都會拍

從影逾80載，羅蘭姐坦言不少公司的藝員部同事叫她不要退休，提她「你唔做更加冇記性啊！唔好啊！」、「要郁動啊，要做嘢啊！」等等，所以她亦嘗試當中。訪談間，羅蘭姐雖然聽力不佳，但說話非常有條理，好精靈，她笑言︰「如果有啲對白平時生活上都有講㗎呢，就冇咁大問題，好似嗰日我拍法庭嗰啲，嗰啲對白平時冇講咁，咁嗰啲就難入腦。」她指如果有人找她拍劇，合適的她都會拍。

羅蘭姐自言記性差，她坦言不少公司的藝員部同事叫她不要退休，提她「你唔做更加冇記性啊！唔好啊！」。（梁碧玲攝）

虔誠天主教徒扮「龍婆」兼拍劇裝香扮神 曾問神父釋憂慮

羅蘭姐是虔誠的天主教徒，曾隨無綫電視攝製隊遠赴梵蒂岡天主教教廷朝聖，但卻不時拍鬼戲、扮「龍婆」，又會在戲中拜神等，她直言曾為這個問題感困擾，於是問神父，「（我係）天主教徒，我拍埋啲鬼戲，有時仲裝香拜神，同我哋教義有冇抵觸呢？」神父答︰「你係演員？（羅蘭︰我係）你係做戲？（係）咁咪得囉！，你做嗰個戲個角色，唔係你自己嚟㗎嘛，唔係你嚟㗎嘛。」於是就釋除了她所有的憂慮。

點擊下圖重溫羅蘭姐的恐怖演出：

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感嘆現今愛情觀不同 拍劇手法太真實︰可能我古老

現今的愛情觀跟以往的不同，拍出來的愛情故事手法也有不同，羅蘭姐坦言有點接受不了，「（拍得）好唔同，我得閒坐喺屋企睇電視，兩個見到男女咁樣，舊時唔係㗎嘛，而家就直情做晒出嚟，好表面做晒，但係以前一話我鍾意你、我愛你，大家對望，跟住鏡頭就pan咗去一係落雨，一係就pan咗去邊度，咁就代表咗佢兩個好好，所以係唔同。」她直言現在是太真實，所有親熱戲都交代出來，她笑言︰「可能我古老，或者我追唔上時代。」

羅蘭姐大讚飾演自己孫仔的胡鴻鈞，之前出席劇集宣傳活動時，胡鴻鈞更緊緊捉住羅蘭姐的手，非常溫馨。（趙允琳攝）

羅蘭姐是一個非常好的前輩，很會欣賞新一代的演員。（梁碧玲攝）

現在的愛情觀念跟以往的不同，連拍戲的手法也不同羅蘭姐說自己追不上時代，但有些價值反而是愈老土愈值得保留的，例如要臉皮厚、要活到老學到老，在羅蘭姐身上學會的，是正面和愛惜後輩的精神。雖然已是殿堂級資深藝人，但她在專訪中，對所有工作人員的禮貌和態度，的確令人深感敬佩。

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