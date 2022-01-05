朱晨麗冇劇拍被指失勢兼遭冷待　傳將「翻生」與黎耀祥合作開新劇

2011年港姐冠軍朱晨麗（朱朱）近年備受力捧成為當家花旦，不過自從前年年初的《大醬園》及《法證先鋒IV》播完後，一直未有新劇推出，直至近日邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》在內地熱播，觀眾才有機會再欣賞到她的演出。去年曾傳出朱朱已落實夥拍黎耀祥及鄧萃雯等演出重頭劇《巾幗梟雄4》，但其後又再擱置，不過近日有報道指已經有逾一年冇劇拍的朱朱，將會與黎耀祥、蔣祖曼、朱敏瀚合作拍攝新劇《輕．功》！



朱晨麗有份參演的邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》近日在內地熱播。（微博@朱晨麗Rebecca）

據知新劇以電影行業為故事背景，並圍繞着輕功而展開，目前主演暫定為朱晨麗、黎耀祥、蔣祖曼及朱敏瀚。其實朱朱自加入TVB以來一直劇接劇，更多次在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名獎項，直至2017年憑着《超時空男臣》中的方惠玲一角，一舉奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》最佳女配角。同年朱朱在劇集《特技人》中擔正做女主角，她更因連續拍劇30多小時體力透支需送院治理。之後，她又參演台慶劇《多功能老婆》、《大醬園》、《法證先鋒IV》，在拍攝《法證先鋒IV》期間，她為求逼真棄用替身，親身拍攝在39樓天台救人的戲份，導致手肘脫臼，頸椎嚴重移位險致半癱。

朱朱在2017年憑着《超時空男臣》中的方惠玲一角，一舉奪得最佳女配角。（電視截圖）

朱朱在劇集《特技人》中擔正做女主角。（電視截圖）

重溫朱朱上位之路：

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去年是朱朱入行10周年，曾有消息指她原本會在《巾幗梟雄4》中飾演黎耀祥妹妹，與羅子溢發展一段生死戀，但其後有傳因她負面新聞太多，令她慘被Out，朱朱與洪永城合作《多功能老婆》時，曾公開投訴男方臨時加插攬腰、親吻等戲份，鬧出不和傳聞；而朱朱在拍攝《大醬園》時又與龔嘉欣（Katy）傳不和，有指因Katy不滿同劇某位演員經常請假影響進度，令她要連續開工導致休息不夠要入院，矛頭直指朱朱，雙方更為此展開隔空罵戰。

朱朱曾公開投訴洪永城自行加「攬腰錫面」的戲份，令她不知所措。（劇照）

朱朱與龔嘉欣在合作拍攝《大醬園》時亦曾鬧不和。（劇照）

雖然被指失勢兼坐冷板凳，但朱朱曾在接受《香港01》訪問時表示：「公司安排緊㗎喇，唔知係咪檔期要讓畀出面（指電影公司），所以中間就空咗一段時間，但其實我都有做公司其他嘢，公司唔係得劇，都有綜藝，所以大家唔可以單睇一個部分。都知道觀眾好掛住電視屏幕前嘅我，如果啱期，公司又可以分配畀我就一定做。（有唔開心？）唔會！我都有做港姐、導師等唔同任務，都幾滿足，（收入有影響？）唔會啦，唔會啦。」等了這麼久終於有機會再拍劇，不少粉絲都非常期待朱朱的演出！

朱朱去年擔任港姐導師。（IG@rebecca_zhu）