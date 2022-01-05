白色強人II｜即睇全新預告片　劉佩玥劉穎鏇《隱形戰隊》泳裝吸引

由馬國明、郭晉安、李佳芯（Ali）及唐詩詠等主演的TVB醫療劇《白色強人》首播時叫好又叫座，更一舉奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳劇集」大獎，當時已經有大批劇迷非常期待開拍續集。而在《白色強人II》中，雖然Ali與馮盈盈、何廣沛等都無緣參演，但就有視帝陳豪及視后胡定欣加盟，同樣令人期待！日前TVB Anywhere上載了《白色強人II》、《隱形戰隊》的全新預告片，並指：「新的一年，TVB Anywhere繼續為各位帶來最新的劇集，當中不失專業感的有《白色強人II》、《隱形戰隊》。兩套劇集即將播出，記得留意我們的更新！」



胡定欣加入TVB重頭劇《白色強人II》。（影片截圖）

點擊下圖率先睇《白色強人II》及《隱形戰隊》全新預告片：

+ 31

無綫去年在業績報告中提到：「兩套聯合製作劇集—《金宵大廈1968》及《白色強人II》將會於本年度稍後時間緊隨其後交付。」因此盛傳這兩套劇會成為2021年的台慶劇，但其後證實無緣加入台慶大戰，而有份參演的胡定欣在去年10月接受《香港01》訪問時亦曾透露劇集極有可能在今年播出：「而家做緊後期製作，進行緊配音，之後仲有審批工作，都未有咁快，我同大家一樣好期待。」

+ 15

而《隱形戰隊》由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇等主演，演員陣容強勁，是一套時裝警匪電視劇，由馬國明帶領「隱形任務戰略部隊 （Phantom Operation and Tactic Team）」，以打擊恐怖份子為目標。劇集自開拍以來備受關注，初期更被爆出換角風波，有傳原定男主角陳展鵬因續約問題，扭計要求加人工而觸怒無綫，因而改由馬國明頂上。劇中除了有不少打鬥場面之外，劉佩玥及劉穎鏇更有一場泳池戲，兩人都以泳裝上陣，十分有睇頭！

《隱形戰隊》在去年12月煞科。（TVB）