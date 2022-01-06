絲打圍爐｜連詩雅曾經唔敢在男朋友面前放屁：做唔到自己好辛苦

由蝦頭與連詩雅（Shiga）主持的節目《絲打圍爐》日前邀請微辣女神「家姐」佩男做嘉賓，她們更放下女神包袱大談放屁以及鼻毛等話題，放屁實屬人之常情，不過Shiga竟曾在一段感情中，因為忍屁而導致很大壓力，甚至在睡夢中被自己的屁嚇醒，蝦頭聽到目瞪口呆並笑言：「第一次聽人俾自己個屁嚇醒。」



由蝦頭與Shiga主持的節目《絲打圍爐》日前邀請微辣女神「家姐」佩男做嘉賓，她們更放下女神包袱大談放屁以及鼻毛等話題。（影片截圖）

Shiga重提曾在一段感情中，數年時間不敢在對方面前放屁，因而感到很大壓力：「曾經有一段感情，幾年入面，唔夠膽喺另一半面前放屁或者俾佢知我去屙屎。對住佢有好大包袱，最做唔到自己嘅一段感情，係好辛苦，段關係係發展唔到落去。會諗如果同呢個人有將來，永遠都唔會喺佢面前屙屎或者放屁，其實係好辛苦。」隨即再激動表示試過在睡夢中被自己的屁嚇醒：「好大壓力，驚（放屁）嚇醒自己同時會嚇醒另一半。後尾有一個搵另一半標準，就係可以好舒服喺佢面前放屁。」蝦頭聽後不禁大笑直言：「第一次聽」。

另外，Shiga與佩男亦研究鼻毛的問題，Shiga說拍劇時如果看到對手的鼻毛會非常出戲：「拍劇會忍唔住望，如果做緊感情戲，可能你會望住佢對眼，但都會忍唔住望佢條鼻毛。拍錫戲唔緊要，最多NG，錫唔使太多情感，但如果要做一場好激動、好多情緒嘅戲，你會好想殺死對方。或者調轉，對方谷晒眼淚，然後我有鼻毛突出嚟，我都唔好意思。」

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