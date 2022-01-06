李天翔離巢近三年主動「𢯎撈」　望返內地發展：各位老闆需要找我

現年45歲的李天翔在2019年5月與TVB結束24年的賓主關係，唔經唔覺已經離巢近三年，早前他拍片透露新一年的工作計劃：「就是希望我之前談的事情能成吧，就是到內地發展，拍電視劇、拍電影，所以各位老闆，如果你需要我的話，找我唄。」片中李天翔態度非常誠懇，不少粉絲都留言表示支持，希望他未來的發展更好！



李天翔希望到內地發展。（影片截圖）

李天翔在入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉，其後他轉向戲劇發展，但因多數飾演強姦犯、變態殺手等反派角色而被封為「御用奸人」，近年他積極轉型，在2019年劇集《解決師》中更擔任第三男主角，亦是他入行以來最多戲份的一套劇，不過他曾在接受《香港01》訪問時透露早在正式開拍前已經決定離開TVB，可惜在離巢後工作卻寥寥可數，令他一度感到十分擔憂：「初初好陰公㗎，喺屋企坐咗兩個月完全冇嘢做，除咗ViuTV搵我做咗一集節目嘉賓，我甚至上網搵工，諗過轉行。直至到7月有人搵我拍電影，雖然唔太重戲份，但我而家乜都做㗎喇。」

李天翔在《解決師》中擔任第三男主角，戲份相當重。（劇照）

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而李天翔前年在接受網台訪問時就曾控訴TVB，他透露曾與公司簽了三年經理人合約，但結果只獲安排拍劇，從未接過其他工作，最後合約期滿時，他一共欠下四、五十個show，而公司竟要他停薪留職，將欠下的show還上，再傾續約的事，令他非常生氣：「我簽你三年，簽經理人係希望你喺外面搵到其他Job畀我做賺外快，三年裏面你冇接過任何嘢畀我，但係一個鐘頭裏面你可以接兩壇show畀我，幫我抵消呢啲show錢？」

去年年初有報道指李天翔在ViuTV劇集《冥冥之中》中升呢做男二，不過結果亦只是配角。（微博@李天翔Eric）

開直播同網民互動。（影片截圖）

李天翔坦言雖然年年都有人工加，Keep住有工開，但亦難免心灰意冷，感嘆機會不多：「我做嘅所有嘢，出嚟嘅feedback係ok嘅，而你都冇畀機會我，我某程度上後悔入呢行，我呢廿幾年裏面如果我去做一個文員，我由低做起，廿幾年時間，我嘅人工唔只咁樣，職位唔只咁樣，我會好啲我覺得。」而李天翔在離巢近三年以來，除了參演電影《金錢帝國：巔峰之戰》之外，亦積極在內地接商演活動，又有開直播同網民互動，去年年初更有報道指他在ViuTV劇集《冥冥之中》中升呢做男二，不過結果亦只是配角。李天翔曾坦言受疫情影響，手頭上工作不多，如今拍片主動「𢯎撈」，不少內地粉絲都表示期待他參演更多作品！