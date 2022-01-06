謝嘉怡家中環境「被突襲」　可愛童年照曝光：係咪好似男仔？

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）不時在社交平台小紅書分享有趣的生活日常，早前她上載名為「突襲港姐的家」影片，除了令Lisa家中大廳曝光外，她亦跟網民分享大量童年照，小時候的Lisa擁有一雙又大又圓的眼睛，非常可愛，她就笑問大家：「我是不是像個小男孩？」



謝嘉怡不時在社交平台小紅書分享有趣的生活日常，早前她上載名為「突襲港姐的家」影片令家中大廳曝光。（影片截圖）

Lisa在帖文中寫着：「去年我自己一個人在香港，沒有節日的氣氛。今年是我在香港第一次過有父母陪伴的聖誕節，所以我們一家人去深水埗買了聖誕樹、彩燈、聖誕襪。在家裡佈置了一晚上，終於把聖誕樹在家裡立起來，和大家分享一下小時候的我的照片，感動滿滿的回憶殺。時間不會定格，但是照片可以，感恩在這個節日裡有我深愛的父母、朋友，還有可愛的狗狗的陪伴，也祝福大家聖誕節快樂。」

她的家中大廳以簡約的啡色為主調，放置了兩張梳化後空間依然十分闊落。大廳中央放了木茶几，旁邊是飯廳放了長形餐桌。客廳木茶几的櫃桶則放了大量Lisa不同時期的童年照，她向鏡頭遂一展示照片並重提兒時回憶：「我出世時看起來很胖，但實際只有4磅，我是不是像個小男孩？」數到最愛照片之一，Lisa表示是當年爸爸媽媽手抱自己、一家三口的溫馨全家幅。而Lisa的兩隻愛犬亦有入鏡，片中亦見到Lisa家中有樓梯通往上層，愛犬們絕對有足夠的活動空間。

點撃逐格睇Lisa家中環境：

+ 37

同場加映

謝嘉怡以普通話直播帶貨 嘆學中文唔容易：20分鐘背了一個星期