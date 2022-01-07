吳若希拍片自爆童年兩蚊雪糕都覺得貴　初嚟香港被笑廣東話有口音

藝人吳若希（Jinny）經營個人的YouTube頻道不時拍一些有趣的片段，讓大家了解Jinny更多。早前，Jinny拍了兩條主題是「玩認真」的片段，重遊她成長的荃灣，更重返小學和中學，除了回憶滿滿外，她亦透露了一些她的成長細節。



Jinny現時生活好幸福！（IG@jinnyng）

Jinny第一條片的題目是「吳若希屋邨妹成長記」，重遊她住過的石圍角邨，她表示自己現在也會發夢回到住過的地方，「唔識形容嘅感覺，基本上都係啲唔係咁開心嘅回憶，但係呢段時間係令到我成長咗好多，長大咗好多，每次一嚟到呢度，我就會好自動有好多個畫面，同媽咪一齊相處嘅畫面，就會彈出嚟。」不過她表示自己小時候喜歡做義工，大時大節幫老人家，非常有愛。

之後Jinny回到讀過的中學，看到她做過的美術作品，原來亦是以媽媽為靈感，她表示媽媽在她的心目中有一個好重要的地位，「所以我所有靈感，唔係嚟自我媽咪就係嚟自我爺爺嫲嫲，因為佢兩個係湊大我嘅，到後尾大個啦，跟返媽咪，睇住佢好辛苦咁為咗頭家，為咗照顧我而去一日返好多份兼職，所以佢喺我心目中係一個好偉大好偉大嘅一個人嚟。」

Jinny重遊住過的屋邨。（YouTube影片截圖@Jinny Ng 吳若希）

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最新的一段片，Jinny跟小學同學同遊荃灣和小學。行到荃灣一條充滿小店的街道上，Jinny說︰「我記得嗰時我哋放學嘅時候，我成日都經過呢度，因為我媽咪喺福來邨後面個街市嗰度側邊，喺salon入面幫人染頭髮。」小學同學的家人開海味店，Jinny還試食店裏的鮑魚，小學同學指着店裏的元貝說︰「呢啲就係我細細個嘅零食啦！」一旁的Jinny聽到好羨慕，說︰「零食啊？嘩！呢個同我細細個好唔同！因為我細個真係攞兩蚊買個快餐店雪糕都已經覺得好貴嗰啲呢！」

Jinny在片段中透露自己曾是風紀，管住其他同學。最搞笑是小學同學大爆Jinny讀書時身高已是「高人一等」！他笑言︰「點解有個學生同啲老師差唔多高？」原來Jinny小學時已經是「生得特別高」！Jinny又講到一件趣事，指小學同學曾笑過她，「嗰時我啱啱落嚟香港，廣東話都未講得正，當你笑完我就知道『原來唔係咁講』。」有一次，Jinny將塗改液講成「塗改（葉）」，被這位小學同學取笑，他現在笑言︰「原來我咁衰㗎！」

Jinny談到不少成長時的點滴。（YouTube影片截圖@Jinny Ng 吳若希）

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據Jinny所說，看來她的小時候也過得貧苦，現在她靠自己的努力闖出一片天，又有一個美滿家庭，生活幸福。年前，她跟老公租住元朗爾巒頂層複式2,000呎豪宅，但之後嫌地方迫，並因為考慮女兒上學的需要，搬定搬出巿區。而她亦曾拍片分享名牌袋的心路歷程，她講道自己在2013年之前（即21歲前）是完全不懂得任何手袋牌子，而且對名牌手袋沒有追求，直到2014年開始賺到額外錢，才正式踏上牌包包之路。而她曾在IG貼出跟朋友們去迪士尼的照片，大曬以7萬8特別訂製Hermès Kelly Bag，果然愈來愈富貴！