四十二章經｜江嘉敏遭連環掌摑　周嘉洛：佢塊面紅晒仲笑口噬噬

周嘉洛同江嘉敏為咗呢場帶有暴力嘅談情戲，拍攝前多次試位。（葉志明攝）

周嘉洛與江嘉敏日前為新劇《四十二章經》進行外景拍攝，劇中飾演歡喜冤家嘅二人在天台睇夜景談心，無奈江嘉敏「關工」急call，搞到周嘉洛超無癮，最後更連環掌摑對方！向來喺劇中只有被打嘅周嘉洛，難得可以出手，故正式拍攝前與江嘉敏頻頻試位。到正式拍攝時，由於力度問題，導演唔肯收貨，到第二take時，當周嘉洛掌摑之後，導演大聲叫好以示收貨，周嘉洛見狀笑著提議可以拍多一個shot，而「受害者」江嘉敏被摑至有少許面紅，開玩笑表示：「我終於都紅啦。」

周嘉洛平時在《開心速遞》都係被打居多，難得可以發威，一於去到盡，睇見江嘉敏表情都覺得痛。（葉志明攝）

二人拍攝後接受訪問，周嘉洛笑言能夠有機會打人確實係十分難得，又大讚江嘉敏雖然被打到面紅但仍然笑口噬噬，江嘉敏聞言後表示：「佢都唔好意思，第一次有少少借位，但導演話唔得，所以佢真打。我想紅好耐㗎啦。」提到完成掌摑戲後，現場工作人員狀甚興奮，周嘉洛表示：「我見佢哋想攝錢比我摑大力啲，大家睇嚟都好鍾意同佢（江嘉敏）開工。（你自己都話可以拍多take。）做樣都要話比人知我上癮，就算幾唔好意思都好，都唔可以話討厭接觸佢，哈哈！。」

江嘉敏笑言自己的打戲全靠𦧲監製，又提議周嘉洛也可一試。（葉志明攝)

江嘉敏在劇中又要吊威也又要剪短頭髮，周嘉洛感覺頗大犧牲，並笑指自己十分輕鬆，江嘉敏聞言後表示：「又唔算，但你問一個女仔會唔會剪到咁短，肯定唔會。之前Joe（監製陳維冠）係咁叫我信佢一次，其實第一次剪完佢係覺得唔夠短，話要再短啲，所以我盡地一鋪。我之後應該都會keep住呢個髮型，但會染其他色，因為而家好MK。」

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