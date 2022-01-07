愛上我的衰神︱天堂鳥許俊豪首演奸角令人心寒　184CM跳唱出身

TVB新劇《愛上我的衰神》起用年輕演員擔崗演出，除了入行5年升上女一之位的陳嘉慧，前組合BOP天堂鳥成員Lincoln許俊豪，在劇中飾變態奸角竇哲人獲網友大讚「眼神好恐怖」、「隔住個螢幕都畀你嚇親」。

前組合BOP天堂鳥成員Lincoln許俊豪，在TVB新劇《愛上我的衰神》中飾變態奸角竇哲人獲網友大讚。（影片截圖）

第9集中胡鴻鈞發現Lincoln就是當年殺死潘小渝嘅兇手，Lincoln想動手殺谷婭溦，胡鴻鈞現身肉搏，Lincoln眼神令人相當心寒。現年30歲的Lincoln模特兒出身，2014年以跳唱組合BOP天堂鳥出道，之前曾客串演出過HKTV的《歲月樓情》、《警界線》、《導火新聞線》等劇集。去年3月BOP天堂鳥宣布解散後，三位成員齊齊簽約邵氏轉向影視界發展。

BOP天堂鳥去年舉行告別演唱會《BOP THE LAST DANCE》。（葉志明攝）

今次是Lincoln首次在電視劇中擔演重要角色，更透露他為今次的角色獻出了4個第一次，包括熒幕初吻、第一次除衫、第一次拍好激烈的打戲，以及第一次做奸角。為了「成魔」更看了不少驚慄電影及劇集：「我覺得個角色表面睇落越冇嘢，出嚟效果會越恐怖，所以拍嗰時，我好多時係內心諗住邪惡嘢，但另一方面就諗辦法壓抑嗰種嚟自邪惡嘅興奮。」他在IG透露開拍前一個月監製通知加了一場除衫戲，奮力操練大曬腹肌，184CM模特兒爆肌身型韓仔外表，加上是次演奸角令人眼前一亮，相信Lincoln接下來會有更多發揮空間。

監製方駿釗接受《香港01》訪問時透露，第一眼已鎖定Lincoln演出：「我地同編劇都諗咗好耐，因為呢個角色都幾難演，本身都有幾個心水人選。直至一次機會見到LINCOLN，第一眼見到就覺得係佢啦，外表好斯文高大，又大隻有肌肉，好吸引女仔，但眼神中透出邪氣，有角色需要嘅特質，剛好當時佢剛簽約，所以就鎖定搵佢飾演呢個奸角。」

前組合BOP天堂鳥成員Lincoln許俊豪透露開拍前一個月監製通知加了一場除衫戲，奮力操練大曬腹肌。（IG：@lincolnhhui）

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