邊度都有陰謀｜81年油麻地墮軌事件超靈異　驚現平行時空雙胞胎？

相信大家都應該有聽過陰謀論「曼德拉效應」（Mandela Effect），以訛傳訛或集體失憶，以至真相離我們愈來愈遠。雖然心理學似乎解釋到人類為何會有集體記憶錯誤，但在印證我們大腦不可信的同時，有人會歸咎於超自然現象，指我們的記憶被刪改過。在節目《邊度都有陰謀》就提及到有機會形成「曼德拉效應」這個現象除了跟平行時空扯上關係，可能跟瑪雅預言的世界末日有關？



「曼德拉效應」同曼德拉有關？

「曼德拉效應」一詞來源於2010年，一位愛好超自然現象的美國Blogger發現自己記憶中南非總統曼德拉「應該在80年代已經在監獄中死亡」，但現實是曼德拉當時並沒有死去，被釋放後當上南非總統，直至2013年才逝世。有數以千計的人都在網絡上分享過，「曼德拉在監獄中死亡」的錯誤記憶，這個現象才被稱作「曼德拉效應」。

李小龍根本冇講過「中國人唔係東亞病夫」？

其實除了曼德拉「應該在80年代已經在監獄中死亡」，電影中還有大量曼德拉效應的例子。已故武打巨星李小龍在《精武門》經典對白，大家都記得「中國人唔係東亞病夫」這句經典對白，但其實李小龍只是拿著「東亞病夫」的牌匾，對白只是「中國人唔係病夫」。有趣的是，在陰謀論學者認為一切都跟平行時空有關。

而香港亦出現過被指是有關平行時空的事，其中一單就是發生在1981年的油麻地墮軌靈異事件。（網上圖片）

節目中提到瑪雅文明曾預言2012年世界末日是一個大轉折，有指人類會去了另一宇宙或時空，同時人類靈魂有所提升，有很多事情都因此而有所改變，就連物質上都會有所變動，而陰謀論界就相信曼德拉效應就是在那段時間慢慢逆轉過來的。而香港亦出現過被指是有關平行時空的事，其中一單就是發生在1981年的油麻地墮軌靈異事件。

1981年油麻地墮軌靈異事件同平行時空有關？

40年前發生的墮軌靈異事件發生在油麻地站，一列從中環往觀塘的地鐵駛進該站，車長見到一名穿着校服的女學生從月台跳下路軌，即時剎車後，立即報警及通知消防到場拯救。不過在搜索個多小時都不見女學生蹤影，甚至連血迹也沒有。車長及在場乘客都表示目擊女學生跳下路軌，由於一直無法解釋找不到女學生的原因，有傳改女學生是靈體，令車長和乘客們「集體撞邪」。

節目客席主持K先生提到，當時有名站在對面月台的女學生，表示看到一個與自己長的一模一樣的人墮軌，數日後更因病身亡。翻查有關平行時空的資料，有指平行時空有可能存在一個跟自己一樣的人，生活細節是相似的，但大部分事情都不一樣。另外，K先生亦講到由科學家製造、看能否創造另一時空的真實實驗的量子超強發電機（CERN）很可能是引發有關平行時空或創造黑洞，而發生這裡類型事件。