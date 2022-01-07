鏡中鏡︱姜濤親解MV最後一幕含意　繼續用作品說話：希望證明自己

MIRROR成員姜濤日前推出新歌《鏡中鏡》，以自身經歷以及成名後的心路歷程作為背景，從中明白到人生最大的敵人從來不是別人，而是自己，當你學會和自己內心的聲音共存，你將無所畏懼。新歌MV中，姜濤被多人包圍追打至遍體鱗傷，最後一幕被「自己」揸槍指着頭時卻報以微笑，他於今日（7日）接受「叱咤樂壇」訪問時親解當中的含意。



新歌MV中，姜濤被多人包圍追打至遍體鱗傷，最後一幕被「自己」揸槍指着頭時卻報以微笑。（影片截圖）

姜濤表示初剪的版本中是沒有最後一幕的笑容，不過他認為這個笑容可以解答一直的疑問與質疑：「開頭導演只係剪咗最後個眼神，我記得拍呢幕時有一Take係笑，我提議不如用呢個鏡頭。因為個笑容解答晒我好多嘅疑問同質疑，係畀自己嘅答案，只要你肯面對自己嘅內心，所有問題都唔會再驚。人生最大嘅敵人從來都唔係別人，而係自己。當你肯誠實面對自己、坦然接受時，你都會帶住笑容面對一切。」

姜濤接受「叱咤樂壇」訪問時親解笑容背後的含意。（影片截圖）

談到人生的追求，姜濤說希望一天離開演藝圈時，外界會覺得「姜濤係個幾好嘅藝人」，他續指目標是希望大家會記得他是姜濤而不是「姜B」：「姜B呢個名帶畀我好多，始終想人多啲了解真正嘅自己，姜B都係自己一部份，不過三年佢都攰，希望由另一個自己接手。」而在各大的樂壇頒獎禮中，姜濤強調「用作品說話」，他說：「作為歌手，冇乜比自己作品更有說服力，呢幾年嘅作品都比較個人，好多想講嘅嘢都喺作品入面，用作品代替我平時講嘅嘢，希望可以用作品證明自己。」

+ 7

同場加映

姜濤包到冚快閃銅鑼灣打卡 「姜糖」準備一系列新歌應援

逐格睇姜濤打卡情況：