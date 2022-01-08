搵鬼去電視城｜布樂文黃翠瑩化鬼妝　夜訪古裝街引靈纏身

由C君（鄭詩君）擔任Creative Director的無綫J2，上年11月開始「新時段，新態度」，於晚上黃金時段推出一連串不同風格綜藝節目，務求更貼近年青人市場。逢周一晚11點播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

齊齊化上鬼妝，好得人驚呀！

是集負責出戰的「探靈使者」分別為布樂文（JB）及黃翠瑩（Verena），兩人於凌晨時分到電視城的古裝街教堂探靈。打頭陣的JB探靈任務是要在教堂尋找聖經並朗讀驅魔章節；JB在尋找聖經期間遇上詭異事件，當他在二樓走出露台時，露台的門在無人控制情況下突然大力關上，非常詭異。另當JB找到聖經大聲朗讀驅魔章節期間，他坦言感覺到有東西看着自己。而Verena接到的任務是在教堂中哼出招魂音律，她拿着蠟燭圍着棺材邊行邊哼歌，期間突然聽到怪聲，嚇得她瘋狂手震，她事後坦言：「有一刻好想喊，但係冇原因嘅！」

第二位「探靈使者」係黃翠瑩Verena。

圍埋講真人真事恐怖鬼故，挑戰膽量極限。

之後JB及Verena挑戰膽量極限，二人一同化上鬼妝，坐在教堂中間大講真人真事恐怖鬼故，意圖引靈體埋身。最後，製作組透露在拍攝完畢後，竟發現原片的硬盤離奇受損，經修復後救回九成，但仍有部分片段在離奇位置損毁，製作組更在節目中公開損毁畫面；自問大膽的觀眾，密切留意後晚（10日）播出的《搵鬼去電視城》了。

Verena圍住棺材哼出招魂音律。