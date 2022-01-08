李國麟北上淪「最慘帶貨明星」後直認想返香港：好多同事叫我小心

現年67歲的李國麟自今年四月底到內地工作以來，一直未有回港，除了四出登台演出之外，亦有加入直播帶貨行列。可是，李國麟早前在直播間賣力推銷產品，播了足足8小時，貨竟沒賣出去幾件，有網民更估計他賺不到200元，淪為「最慘帶貨明星」。

67歲李國麟直播帶貨8小時竟無人下單 慘被淪為「最慘帶貨明星」

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日前，李國麟接受香港電台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問便指自己需要澄清一下：「其實我總共做咗四場直播，第一場7月尾喺杭州，營業額8萬幾，量59萬7千人次；第二場營業額38萬幾，流量120萬人次，每次唔夠兩個鐘。」提到他被內地社交平台評為「劣質帶貨藝人」，他直言牽涉團隊的售後服務未如理想，給粉絲的禮物遲遲未能送到，即使成功賣貨38萬，結果退貨31萬。他直言非常失望，揚言不會再合作。

後來李國麟又參加了兩場直播帶貨，他表示：「嗰兩場同經理人公司做得好好多，做咗一次唔夠兩個鐘，一次四個鐘。可惜已被評為『劣質帶貨藝人』，營業額跌到7萬蚊，流量只得17萬幾。去年11月28日做最後一場，自己暫時停一停。」他稱會繼續登台、拍劇，因自己喜歡演戲多於帶貨，做直播帶貨只是想試試自己在陌生環境工作的能力。「我贏咗㗎喇，頭兩場佢哋都諗唔到有好成績！我贏咗㗎喇！好開心呀！」

李國麟靠「鳩摩智」內地吃得香 變直播帶貨藝人吸6千觀眾收睇

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李國麟續道：「突然睇到自己變成『最慘帶貨明星』，我就問搞乜鬼？我係咪得罪咗人？」後來直播帶貨事件在內地反彈，一些貨主以為這是他的宣傳套路，反而有很多貨主要求合作。他的經理人公司辦公室本來已囤積了一些貨物，像一個小型超市，現在貨物多到變成了一個大型超市。他指事件令他經一事長一智，日後會小心選貨，更自言不會做8小時，因為體力根本不能應付。對於會否怕這次事件影響形象，李國麟坦言：「我冇乜所謂。我入行46年，問題係點解會有咁樣嘅報道？我唔知點樣形容呢次事件，我冇嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦！我屋企人都覺得好笑，因為我每次都同佢哋分享我嘅帶貨成績。」

李國麟直認鍾意做戲多過直播帶貨。

李國麟表示現在最想返香港屋企，因為已經在內地逗留了 10 個月。他現時與無綫電視的合約是每年拍一套劇，他想在自己仍然「行得走得」的時侯盡量去更大的市場發展，賺更多收入，令家人將來過得更舒服。「我好掛住屋企人，而家個女啱啱飛咗去英國讀 Drama。仲記得2017年7月我哋同一大班人慶祝佢15歲生日，嗰張嘴對嘴嘅相俾啲網民話我咁樣錫唔啱。其實當時只係開心分享，佢哋心態咁負能量，接受唔到唔緊要，我已經樂在其中，佢（女兒）係世界上最寶貴嘅嘢！」李國麟認為自己沒有做錯，即使他日自己年屆90歲仍會繼續錫50歲的女兒。至於女兒日後會否成為星二代，他指一切由女兒決定，自己只希望她能開拓眼界，以及學識做人。他笑言自己非常寵愛女兒：「阿爸教落，唔知個女第二日嫁得好唔好，老豆錫咗佢先，如果萬一嫁得唔好，起碼都歎過下父愛！」

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