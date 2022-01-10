鐵拳英雄｜主角王君馨離巢即被消失　TVB微博宣傳連名都冇

《鐵拳英雄》今晚（09/1）首播，劇集講30年代步青雲（陳展鵬飾）一家人去到曼谷唐人街，但是父親壯烈犧牲而母親則變成半瘋半癡，25年後步青雲再踏足唐人街但無意之間被捲入了當地黑幫衝突，後來步青雲就決定自組華僑會，和夥伴們扶善懲惡。



王君馨在《鐵拳英雄》戲份相當多。（《鐵拳英雄》劇照）

事前除了香港宣傳活動以及網上攻勢外，TVB也有在中國內地亦有宣傳這套2022年重頭劇，例如在微博上的「TVB官方微博」就貼出了劇集簡介以及陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚和伍允龍等一眾主要角色的劇照，但是就獨缺另一位戲份相當重的演員，王君馨的劇照，帖文底下也是獨缺王君馨名字的標記。

王君馨連個名都冇。（微博截圖）

不少內地網民都發現王君馨的劇照及名字都被離奇消失，有不少網民都為王君馨感到不忿，紛紛留言抗議。有人留言說：「人一離巢照片和艾特（@）都不配擁有」、「其實可以放滿6張照片的，放一張王君馨，TVB會死嗎？」、「王君馨都話晒為你哋服務咗14年，要不要這麼小氣」、「王君馨離巢連圖片都沒有了」。

王君馨連個名都冇。（微博截圖）

自2007年參選國際小姐競選中獲得友誼小姐後，當年21歲的王君馨就已加入TVB。翌年參右節目《舞動奇跡II》奪得冠軍後更晉身成為「TVB女神」之一，入行多年她與鍾嘉欣、李亞男、苟芸慧、岑麗香因為宗教信仰而份外老友，她們更自發組成祈禱小組「Amazing Esthers」亦經常有聚會。2013年11月她曾與「星夢娛樂」簽約做歌手，可惜一年不到她就以「想專注拍劇」為由解約。

王君馨在《城寨英雄》中飾演的「花曼／朝霞」，印象深刻。（《城寨英雄》截圖）

王君馨飾演過不少經典角色。（電視截圖）

歷年來她的劇集產量不算很多，但每套的演出都會令人留下印象，最突出的一定是她2016年《城寨英雄》中飾演的「花曼／朝霞」，並在《萬千星輝頒獎典禮2016》以年僅30歲之齡奪得「最受歡迎電視女角色」獎。近年她在《心理追兇 Mind Hunter》飾演患有反社會人格障礙的網台DJ「汪海澄」，同樣也是她的代表作之一。2018年她和圈外男友Daniel結婚後劇集產量就不多了，在多次訪問中王君馨亦向《香港01》表示自己想在歌手路上發展的意願。2020年她更以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，直到2021年12月她就正式離巢，結束與無綫電視14年之賓主關係。

Grace在2007年參選港姐奪得亞軍，同屆冠軍是張嘉兒，季軍是周美欣。（視覺中國）

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