連詩雅曾試過男友家長不喜歡自己　會揀分手唔揀男友︰我會走！

由楊詩敏（蝦頭）與連詩雅（Shiga）主持網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請到Shiga的好朋友鍾浠文（Zelia）和黎紀君（Christy）做嘉賓。今集的主題是「分手」，幾位嘉賓都提到自己的分手經歷和愛情觀，而Shiga竟試過跟最好朋友的男友一齊？



蝦頭形容Christy為「辣妹」，因為她好清楚自己想怎樣。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

外表漂亮的Christy自言是會搶講分手的人，而從來沒有被人「飛」過，「我係喺人哋想同我講分手之前，我一定要搶先講咗分手先」，她又說︰「大個咗之後好多都係大家意見不合，就話『不如分手』，但係我都係要我做提出嗰個人。（Shiga︰你係冇畀人飛過？）真係冇嘅！」Christy最為人所熟悉的一段情，就是22歲時同過王宗堯拍拖，兩人拍拖8個月就宣布玩完，當時有指據知是王宗堯提出分手，但如此看來，就即推翻了當年所說。Christy在節目中又表示覺得自己在感情方面太好勝，而且是貪新鮮感的一個人。

Shiga遇過另一半的家長不喜歡她。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

眾人講到關係上，如果對方的家長不喜歡你，會怎樣解決。Shiga立即表不︰「我遇過！我會走！」她又發表在這話題的意見，「家長唔鍾意，一係佢就可以好有承擔咁同你講『唔緊要，我屋企人唔鍾意你，我鍾意你就得啦！』我覺得呢啲係好有型！」不過就被其他人challenge如果要跟對方結婚，是好難迴避的一件事。Shiga曾在節目上直言：「自己係浪漫行先，希望另一半可以陪我去沙灘睇星星。」果然貫徹她愛浪漫的形象！她之後解釋道︰「我會嘗試去解決嘅，我都會行出一步，冇可能一定要對方做晒工夫，自己都要嘗試。」

Shiga曾喜歡好友的男友。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

之後眾人齊齊玩遊戲，其中一題是「假設你對朋友嘅男友有好感，之後分咗手，你會唔會考慮爭取同佢一齊？」要答這題的蝦頭覺得一定會，因為二人都分了手，沒有介入感情的問題。Shiga突然自爆︰「我有（發生過）！（你哋有冇一齊？）有喎！我嗰時係讀書時期嚟，（讀書時期可以犯錯？）都唔係錯啊！其實唔係錯！仲要係我best friend嚟，我best friend同咗嗰個人一齊，我諗一個月到啦，跟住我發覺其實佢唔係好鍾意嘅，我再問咗佢先。」她直接向好友講自己喜歡了她的男友，會否介意她跟對方在一起？而好友說不介意。Christy說︰「我想講，（口）講唔介意，其實佢介意嘅。」Shiga回應︰「但係佢嗰個介意係，未去到嬲囉，同埋我知道佢真係唔係好鍾意佢男朋友。（蝦頭︰同埋一齊咗一個月咋嘛！）手仔都冇拖過，但係佢哋有掛名一齊。」

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