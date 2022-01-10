陳穎欣Yanny原來識自己染髮　靠做父母御用髮型師維繫感情

陳穎欣 （Yanny）早前接拍家用染髮產品廣告，即場施髮術將頭髮變色，拍攝多個不同的造型，提到要即場轉髮色，Yanny笑言拍攝過程「非常忙碌」，不過她卻十分享受這趟變髮之旅，她笑說︰「今次為家用染髮產品拍攝，拍攝過程好忙碌，因為當日有好多造型去營造唔同髮色，帶出唔同感覺，不過每個造型都係同服裝設計揀咗好耐，大家都好滿意，拍攝時亦好享受。」

Yanny笑言拍攝過程「非常忙碌」

提到染髮，Yanny自言經驗相當豐富，又謂這是其中一種與母親互動的方法，她說︰「以前自己成日都會買家用染髮產品，細個喺屋企自己染髮，又會同媽咪一齊染髮，大家互相幫大家染，呢個情境好有回憶，而且好溫馨。」Yanny笑言因此練得一技之長，又曾試過向髮型師「𢱑撈」，她表示︰「，我成日同髮型師講笑，我可以做part time，因為我都識幫人染髮，好細心咁幫人揉每條頭髮。」

除了跟母親染髮，Yanny又會為父親剪頭髮去維繫與家人的感情，她直言是父親的「御用髮型師」，她還表示︰「之前拍戲時，等埋位嘅空檔，我都貪玩，拎髮型師啲工具﹐去幫服裝set咗個頭，佢都幾鍾意，仲講笑叫我開髮型舖。」

Yanny勾起了讀書時做part time model的回憶

此外，今次拍攝染髮產品廣告的過程﹐Yanny勾起了讀書時做part time model的回憶，她說︰「當日拍攝就令我諗起往事，我未入行仲讀書時，有幫時裝品牌做fitting model，當時好搞笑，本來打算去做part time 見sales，但佢哋話fitting model 冇做，不如你嚟幫下手。入行後再有緣份嘅係，去日本做嘢再撞到該品牌嘅日本上司同經理，覺得係巧妙嘅緣份，」