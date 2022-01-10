Kanye West火辣新歡Julia Fox係意美混血兒　入行前曾為性工作者

美國饒舌天王Kanye West（Ye）於去年2月被Kim Kardashian入紙申請離婚，其後傳出兩人各有新歡。在Kim高調公開與小26年的Pete Davidson交往後，有外媒爆出Ye為了求復合而搬到Kim的對面。不過在傳聞滿天飛之際，Ye已多次跟《Uncut Gems》演員Julia Fox約會，日前接受《Interview Magazine》訪問時，更與Ye拍攝多個親密互動，這輯照片隨即引起網民熱烈討論。

除了拍攝照片外，Julia Fox亦詳細談及到兩人的邂逅過程。她透露兩人在12月31日初次見面，並有一見鍾情的感覺，更大讚Ye非常有活力，兩人整晚都在歡樂跳舞。返回紐約後，兩人繼續約會，Ye還特別跟Julia去到她最喜愛的餐廳共度晚餐。其後，浪漫的Ye亦準備了驚喜，在酒店房間準備了海量靚衫，讓Julia覺得自己就像灰姑娘一樣。最後Julia直言，雖然不知道事情會發展成如何，但如果約會是某種未來的暗示，自己必定會歡欣地接受。

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現年31歲的Julia Fox憑Netflix電影《Uncut Gems》而為人熟悉，除了擔任演員之外，亦有從事編劇及導演的工作。她曾在訪問中透露，入行前做過很多不同的工作，包括性工作，更全裸登上過成人雜誌《Playboy》。另外，她跟任職私人飛行員的 Peter Artemiev在2018奶奶結婚，並育有近1歲的兒子Valentino，不過兩人於去年12月宣布分居。

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