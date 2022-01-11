前港姐林穎嫺美國確診新冠肺炎　症狀輕微靠一招安心：每日測幾次

已移居美國的1987年港姐季軍林穎嫺，日前在YouTube直播中透露確診新冠肺炎，林穎嫺除了聲音有些微沙啞外，其餘狀態十分良好，有說有笑，她指休息數日已有明顯改善，呼籲萬一懷疑感染亦不需要太過緊張。

林穎嫺昨日透露確診，在家自我隔離五日。（YouTube）

林穎嫺分享患病經歷，過程十分短暫：「星期二有啲肌肉痛，然後有少少發燒同鼻水，好似小小傷風咁，原本星期二要去打加強針，但我冇去，等到星期三做COVID檢測，噚日證實我感染。」林穎嫺聽從醫生建議在家隔離五日，照當地指引，如果之後沒有症狀就不用再做測試，她形容自己十分好彩症狀輕微，每日瞓足十幾小時逐漸有好轉，又指當地Omicron肆虐，身邊八、九成朋友都中招。

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林穎嫺推介中招朋友多飲水、做運動及測試血液含養量：「醫生話如果低過94%就要打畀醫生，如果唔係就要入醫院，我依家就係98%。因為含氧量唔夠你係唔會知道，一日測幾次就安心好多。」她猜測之前經常外出又去過球場睇波，可能因此感染肺炎，現時仍在自我隔離，不會屋企小朋友見面，但狗仔就會陪住瞓覺。

林穎嫺中招後每日測試血液含養量，如果低過94％就要入院。（YouTube）

林穎嫺本身是新藝城的合約藝員，屬第2代「開心少女組」成員，在1987年參選港姐得季軍，簽約無綫後跟邱淑貞、李婉華等多位藝人被捧為「銀河十星」，兩年後淡出娛樂圈到美國南加州大學修讀會計，現時跟丈夫在美國生活，育有1子2女。

1987年港姐季軍林穎嫺，兩年後息影飛到美國讀書。（網上圖片）

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