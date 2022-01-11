霍英東二代爭產案正式開審　涉70億人民幣權益預計審訊超過60日

已故全國政協副主席霍英東的二代爭產案，原在2012年8月在全國政協副主席兼前特首董建華及曾任律政司司長的梁愛詩介入調停，原本達成和解，但長房三子霍震宇不滿二哥霍震寰疑隱瞞亡父在南沙發展項目中價值近七十億元人民幣的權益，於2015年上訴成功，准許霍震宇及長房兩名女兒麗萍和麗娜三人重啟訴訟案，案件於今日（11/1）上午10時候展開為期60日審訊。

商人霍英東於半個世紀前，引入分期付款及樓花賣樓方法，獲不少發展商爭相仿傚。（圖片來源：路透社）

代表霍震寰的前律政司司長黃仁龍早上9時16分單獨到達高等法院，而霍震寰隨後乘坐黑色私家車到達。穿上灰色西裝的霍震寰下車後向在場記者打招呼，並企定定大方拍照，神情輕鬆。另外，該案原告霍麗娜則在9時半現身，而代表霍麗娜的資深律師余若海就與代表霍英東基金有限公司的資深大狀翟紹唐及其律師團亦隨後步入法院。另外，霍震霆就未見到場。

庭上霍震寰與霍麗娜分兩邊坐 ，至上午11點30分休庭15分鐘，兩人各自退庭休息，霍震寰買樽裝水後與律師團傾偈，而麗娜與女友人坐在庭外飲水，氣定神閒。

而法官開庭時表示太多證據要審視，故認為60日的審訊是不夠的。首先由霍麗娜的代表律師余若海作開案陳詞，回顧重啟的案情及霍英東的生平，包括南沙發展項目及霍震宇、霍麗娜及霍麗萍認為霍震寰隱瞞家族有榮有限公司有權以象徵式一元，從霍英東基金回購逾九十五億港元的南沙項目權益一事。到下午1點鐘，法官宣布休庭，及後翟紹唐與律師團和霍震寰與黃仁龍兩方先後離開法庭，案件下午2點半再審。

霍震宇將會在下星期一1月17日出庭作供。

案件編號：HCA92/2016

港區全國人大代表霍震寰（余俊亮攝）