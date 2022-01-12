周國賢新歌MV搵「女版周國賢」亮相　99%撞樣話係父女都有人信

周國賢（Endy）前晚（10/1）推出新歌《身後身》MV，並延續上一首歌《塵世美》的故事。周國賢前晚亦有在Instagram發文解構創作背景，直指靈感來自2014年荷里活片《星際啟示錄》（Interstellar）：「電影中，要走的都要離開固然令人無奈，只不過循環往復，其實從來沒有人真正來過，也沒有人確實離開，逝者如斯。孩子在房間在書櫃找得到父母的幽靈，你做了父母後也成為了你的孩子的幽靈。每個故事去到最後，原來向自己伸出援手的人，一直一直，都只是你自己而已」，而「你」便是最好的存在。

周國賢昨晚在YouTube上載《身後身》MV，歌曲將於1月17日在各大音樂平台上架。（Instagram/@koholaendy）

不少粉絲睇完《身後身》MV大讚歌曲溫暖有意思，不但令人體會自己永遠是自己最大的助力，更使人重拾初心。值得留意的是，MV出現了不同年紀的「主角」，當中更有一位女演員與最後出場的周國賢99%撞樣，堪稱「女版周國賢」。

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原來這位「女版周國賢」便是《全民造星IV》參賽者阿蛋（黃詠霖），現年19歲的她雖然在比賽中25強止步，但在節目中亦有不少令人深刻的表演，例如首輪分組對決的《Candy Ball》、40強進30強的《我好得閒》和30強進25強的《七個小矮人》，而她深受觀眾及網民歡迎，單計Instagram便有兩萬多位粉絲追蹤，比起不少已經入行多時的藝人更加犀利。

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