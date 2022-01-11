七仙羽梳春麗髻勁少女　連踩28個鐘工作︰我年紀後生大家不用擔心

踏入2022年，知名米線店推出新產品，請到七仙羽（七師傅）更變身七「鮮」羽，與該店的女聲合唱團隊長兼大埔超級城店店長玲玲姐和副隊長兼天水圍天盛店副店長彩燕姐，穿上傳統漁民造型服飾上陣拍攝宣傳海報，連視覺亦能看出「鮮」味！



七師傅形象百變！

新廣告主題以「鮮」為題，「鮮」與「仙」字同音，所以七師傅更為廣告改名為「七鮮羽」配合，她身穿紅噹噹的小鳳仙套裝示人。一向長長秀髮的七師傅更換上春麗髮髻，造型相當有新鮮感兼減齡，散發「少女感」的仙氣。七師傅自綜藝節目爆紅後，成為商演界寵兒，加上忙於拍攝賀年節目《七福星》，更碰上聖誕及農曆新年旺季，工作檔期排到滿滿。為遷就七師傅的檔期，整個廣告拍攝在凌晨3時進行，並於早上7點完成，犧牲休息時間的七師傅更是馬拉松式連環工作了28小時，拍攝時攝影師更讚她是女超人。

七師傅向20多名工作人員大派利是。

七師傅今次連踩28小時馬拉松工作更是破了她入行以來開工最長時間，所以她化妝等待埋位時，即閉目養神小休，但在鏡頭前即精力十足自動波擺出仙氣甫士。廣告今次表達了七師傅的新鮮靈氣氣質，製作團隊更大讚她狀態好好，七師傅表示享受工作：「師傅除了愛你，也愛工作，當工作機遇來找你的時候要把握，平時有做開運動，養生多年，加上我年紀後生，大家不用擔心師傅。」完成拍攝後，七師傅相當識做，向20多名工作人員大派利是，她表示：「很感激整個製作團隊很遷就我，就算凌晨也肯開工，希望大家利利是是。新年快到，我更預備了6位數字利是，最緊要虎年行大運，小小心意、師傅愛你。」

玲玲姐表示：「之前未有想過可以與林家謙唱歌拍MV，到今次同七師傅一齊拍廣告，令我覺得做譚仔姐姐可以好多突破，有無限可能性，之前從來沒有想過。」

此外，該店組了女聲合唱團（譚仔女團）隊長玲玲姐和副隊長彩燕姐在廣告中以傳統漁民造型示人，凸顯新產品的「鮮」味。二人均表示與七師傅合作很好玩，玲玲姐表示：「之前未有想過可以與林家謙唱歌拍MV，到今次同七師傅一齊拍廣告，令我覺得做譚仔姐姐可以好多突破，有無限可能性，之前從來沒有想過。」副隊長彩燕姐亦對女團出道甚有期望，她說：「作為譚仔女團一員，已與林家謙和七師傅合作，希望可以與更多人合作，好似《全民造星》新女團誕生，如果有機會可以同她們合作就好了，可以與年輕人唱歌跳舞，都應該好好玩。」

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