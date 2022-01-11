蕭正楠放棄7位數酬勞急返港　孖陳豪拍《破毒強人》陣容超豪華

蕭正楠自去年7月底返到內地隔離拍攝內地網劇《無相之城》，雖然他與黃智賢在劇中淪為陪襯，但亦趁機登台和直播帶貨，賺到盆滿缽滿！不過，他日前就極速回港拍攝新劇《破毒強人》，痛失7位數酬勞！

蕭正楠痛失7位數酬勞！（微博照片）

蕭正楠接受媒體訪問時更直認好多直播都被迫取消，不過既然監製叫到冇所謂，非常大方！《破毒強人》電視劇的製作陣容堪稱豪華，由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、曹永廉等主演，該劇亦是監製羅永賢打造強人三部曲的最後一部，之前已有目前已經完成了《律政強人》、《白色強人》和《白色強人II》。而《破毒強人》中有警方高層被毒販脅迫，出賣情報給毒販的情節，從而引起警方內鬥，令人期待！

黃翠如近日做跟得夫人，陪老公蕭正楠北上工作。（IG@edwinsiu）

張曦雯（Kelly）早前為即將開拍的TVB新劇《破毒強人》，把一頭留了多年的長髮剪掉。（IG/@kelllycheung）

劇集講述了陳豪飾演的香港大毒梟文華掌控了全香港半數以上的交易，毒品調查科為了打擊文華這個頭號大毒梟，安排由蕭正楠飾演的葉浩天到文華身邊做臥底，葉浩華取得了文華的信任，在關鍵時刻出賣了文華，文華被捕並被判入獄。經歷了臥底生涯的葉浩天失去了情感、恐懼、同情，甚至對由張曦雯飾演的女友丁若寧也失去了愛的感覺。葉浩天成為了同僚眼中的怪咖，終日忙於失蹤人口的調查工作。12年後，文華接受張寶兒飾演的記者林可兒採訪時，對過往的罪行後悔不已，並被證實患上了肺癌晚期，警方基於人道主義考慮，准許文華假釋。文華一出獄，就發生了一宗殺警案，警方懷疑是文華所為，但沒有證據，丁若寧建議讓了解文華的葉浩天重回毒品調查科。