193、肥仔@ERROR周五生日出新歌　率先透露女神級MV主角

男團ERROR成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業）將於本周五（14日），亦即二人生日當天推出個人作品《再次Puppy Love》以及《Dear MAMA》，他們接受《香港01》專訪時大談歌曲背後故事，更率先透露MV女主角，193的新歌MV雲集大量女神，務求令樂迷尋回初戀的感覺。而肥仔則找來影后級人馬加持，直言拍MV時喊到收唔到聲。



193和肥仔將於本周五（14日）推出個人作品，他們接受《香港01》專訪時率先透露MV女主角。（陳順禎攝）

193新歌《再次Puppy Love》描述青少年時期最懵懂又最純真的愛情，當你以為成長後無法重現？193親自填詞力證初戀可以重來，他更請來眾人女神林明禎擔任MV女主角：「之前拍啤酒廣告結識咗，嗰排佢又喺香港就即刻佢可唔可以拍MV。佢好好肯收我友情價，今次我自己課金希望將個Budget壓到最低。」他笑指林明禎的鏡頭比自己還要多：「導演、攝影師好鍾意林明禎，拍跳舞，我跳咗15分鐘，林明禎跳咗差唔多一個鐘，MV出到嚟，林明禎多過我，但我唔介意。」

除了林明禎，微辣霍哥、3妹（郭嘉盈）、《全民造星IV》Candy（王家晴）和Yoyo（葛綽瑤）亦有份客串，MV陣容強大絕對是女神雲集，193搞笑稱：「係呀，得我阿妹唔係。」身旁的肥仔拍手大笑：「呢啲咪阿哥囉！」

點撃睇193新歌MV雲集的女神：

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肥仔的新歌《Dear MAMA》則講述親情，憑歌寄意向家人及曾幫助過自己的人表達謝意，他請來影后級人馬鮑起靜（鮑姐）出演MV女主角：「鮑姐嘅親和力好強，有啲位同佢拖過手，發覺佢隻手幾滑。（193：好變態，有少少戀母情意結）拍MV需要一啲喊戲，情感上代入得好強，我喊咗好鬼耐。」想知更多193和肥仔新歌背後故事，就要留意之後的完成版訪問！

Make Up：Cori Wong @AnnieG. Chan Makeup Centre

Hair：Denny Ku @ Chic Private I Salon

193 Outfit：Clot x Levi’s

Fatboy Outfit：Clot

Venue:：ohm industries