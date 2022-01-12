抗疫要睇醫療劇　韓國有李瑞鎮扮禿頭　日本有結衣接班人濱邊美波

疫情嚴峻，港人再次回到冇得入戲院、冇得出外食晚餐的生活，每逢晚上只能留在家中煲劇。「黃Viu煲劇平台」最近更引入了不少日、韓醫療新劇，與大家一起「煲劇抗疫」。

首先是1月3日首播的《Ghost Doctor》，劇集由Rain（鄭智薰）、金汎，Uie和孫娜恩主演，講述背景、個性和脾氣截然不同的兩位醫生，因為一次意外靈魂和身體從此合而為一，繼而與離世後仍然不肯離開醫院的病患發生的一系列奇幻故事。劇集上周首播好評不斷，全國收視高達4.5%、首都圈更突破4.8%，非常犀利。

李瑞鎮主演的《內科朴院長》則於1月14日上架，劇集講述夢想成為有錢名醫的新手院長朴院長（李瑞鎮飾）雖然想盡辦法讓門庭冷落的診所轉虧為盈，卻再次經歷殘酷現實的搞笑故事。李瑞鎮有「美大哥」稱號，因此宣布他將出演「禿頭朴院長」一角，便引發網民熱烈討論，而李瑞鎮亦不介意「犧牲色相」：「我是一個演員，這種妝容和變身對我來說並不是很有難度的事情。記得第一次以這個地中海造型出現時，現場的工作人員都笑了；拍禿頭戲的時候大家還在現場歡呼，我覺得很滿足！」

然後是濱邊美波主演的《Doctor White》，劇集將於1月17日首播，講述雪村白夜（濱邊美波飾）一天突然在公園暈倒，此後失去了一切記憶；身份成疑的她卻擁有豐富的醫療知識，堪稱謎樣天才醫者！該劇將圍繞白夜糾正誤診、救助病人的故事。現年21歲的「東寶灰姑娘」濱邊美波近年光速上位，去年更連續主演夏季及秋季日劇，人氣爆燈！近日更有不少日本網民指她接棒新垣結衣，升呢為新一代「國民老婆」，可見濱邊美波的號召力和受寵程度。

+ 1

另外，青春偶像劇《學校2021》和《成為你的夜晚》、古裝喜劇《花開時想月》和溫情韓劇《Uncle》已於「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；亦可一併收看全新日劇《勿說是推理》、以及即將在1月20日首播的《隔壁的Chikara》。