王力宏離婚｜by2閨密要求官方封李靚蕾帳號　被質疑是Yumi本人

王力宏李靚蕾離婚一事沉寂3星期，未料多方又有大動作互相指責，火藥味甚濃。By2工作室直接於微博tag李靚蕾，並表示：「請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」李靚蕾於11日晚稱微博私訊沒收到By2訊息，工作室連發2篇微博還擊，聲稱是Yumi閨蜜的微博博主亦衝出來向李靚蕾叫囂「說謊就要道歉」。

李靚蕾再次聲討王力宏，並為近日各種傳聞解畫。

By2妹妹Yumi（孫雨）因被指介入李靚蕾與王力宏的婚姻，與李靚蕾多次隔空駁火，By2工作室連日來大動作反擊李靚蕾，已把訊息傳給李靚蕾的螢幕錄影片段指對方「捏造一個又一個謊言來維持完美的人設」其後再發文指：「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白。希望@李靚蕾Jinglei 不要繼續誹謗污蔑、操控輿論，給更多年輕人做不良示範。你人不在內地，微博又沒有認證V，很難確認本人身份。既然上線了，請告知你的聯繫方式和通訊位址，接受法律的裁判。」

BY2工作室迅速反擊李靚蕾講大話。

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聲稱是By2好友微博博主「做個小孩007」，更在李靚蕾發文後，深夜連發數則貼文，Tag李靚蕾「說謊就要道歉」，更稱對方是公眾人物，「以一己之言就霸占頭條多日，卻顛倒是非黑白，偽造證據，同時Tag大陸官媒「人民網」，以及「中央網信辦舉報中心」，甚至還有「中國反邪教」微博帳號，公開喊話官方封掉李靚蕾帳號。有網友質疑她根本是Yumi的小號，「做個小孩007」回應：「我要是本人，躲台灣她也不安全。」

自稱Yumi閨蜜的網友，要求官方查封李靚蕾帳號。（微博：@做個小孩007）

網友質疑她是Yumi本人。（微博：民做個小孩007）

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