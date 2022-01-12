霍家爭產案 I 霍麗娜坦言想和解 霍震寰回應：一直都希望和解㗎

已故全國政協副主席霍英東的二代爭產案，昨日 (11/1) 正式於高院開審，展開為期約70日的審訊，案件今日續審。該案原在2012年8月在全國政協副主席兼前特首董建華及曾任律政司司長的梁愛詩介入調停並達成和解，但長房三子霍震宇不滿二哥霍震寰疑隱瞞亡父在南沙發展項目中價值近七十億元人民幣的權益，於2015年上訴成功，准許霍震宇及長房兩名女兒麗萍和麗娜三人重啟訴訟案。

代表霍震寰的前律政司司長黃仁龍早上9時30分到達高等法院，而霍震寰隨後抵達。9:40，霍麗娜的資深律師余若海就與代表霍英東基金有限公司的資深大狀翟紹唐及其律師團抵達法院，霍麗娜隨後亦到場。霍麗娜的代表律師余若海繼續作開案陳詞，回顧霍英東當年決定投資南沙發展項目詳情，董事會會議內容，項目作為賺錢或是慈善用途的考慮等。

霍震寰回應一直都希望和解。（葉志明攝）

中午休庭，13:15霍麗娜步出法庭，記者問她會否一直告落去，她說：「對唔住。」再問她會否想和解，她想了想後表示：「梗係想啦。」便登車離去。其後霍震寰步出法庭，記者提到霍麗娜想和解，問他有何看法，他說：「我哋一直都希望和解㗎。（會唔會有彎轉，過年前一家人聚一聚？）一直都希望。」另外，霍震宇將會於下周二出庭作供。

霍麗娜坦言想和解。（葉志明攝）

她更指希望過年前一家人聚一聚。（葉志明攝）

案件編號：HCA92/2016