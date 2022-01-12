李靜蕾被大批外國網友圍攻激撐王力宏　台網友睇完連土耳其IP都有

李靚蕾昨天（12日）深夜在IG發文責罵前夫王力宏帶三男想闖入她中看小孩，而且3男是未經她同意的人。有網友笑言王力宏應該帶永遠最好的朋友黑人夫婦（陳建州及范瑋琪），因為早前李靚蕾有幫手澄清范瑋琪的清白，因此相信李靚蕾對黑人夫婦並不反感，不過有消息指王力宏曾向李靚蕾提意由黑人夫婦陪同他一起探望孩子，不過遭到李靚蕾拒絕。

有消息話王力宏原本想搵黑人夫婦一齊去李靚蕾屋企。(FB圖片）

李靚蕾特意回覆台灣媒體的這件事情，直言王力宏從沒有直接跟她或透過美國調解師去提出與黑人夫婦一起看小孩的要求，只有在當天凌晨12時份向美國調解師傳達了希望帶兩合男士一起前來，不過由於李靚蕾有安全顧慮所以拒絕了。

李靚蕾又爆料給台灣媒體，說到黑人是曾有致電關心與前夫的狀況，更說王力宏有向他表達即將自我隔離完，有詢問黑人會否陪同一起去李靚蕾的家，然後黑人想私下詢問李靚蕾的意見才決定會否陪同王力宏。李靚蕾透露當時回覆黑人從未見過自己的小孩，加上他長得高大（190公分），如果突然來到又第一次見孩子們，會怕他們感到不自在。

另外李靚蕾被網友封為「蕾神」之後，沉靜多時，這次又再一次發長文大爆料，不少吃花生的網友大讚，「蕾神」果然戰鬥強，認為「蕾宏第二戰」正式開打。二人的離婚也衝出國際，日本電視台也報道過。第二戰正式開打，這次竟然有不少網友留言撐王力宏，精明的台灣網友細心查看這批撐王力宏網友的IP，發現來自國外，包括美國、葡萄牙，連羅馬尼亞、土耳其都有，他們每一個的留言都是中文，立即被嘲笑：「你們的中文真好」。

點擊下圖睇台灣知道PTT論壇被一班外國網友留言批二人這次的事件

李靚蕾發文轟王力宏帶陌生人上門嚇壞三子女 兩人再度隔空罵戰

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