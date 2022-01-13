Jer柳應廷大爆花姐邀請第4次先應承入MIRROR︰之前keep住都拒絕佢

組合MIRROR爆紅，吸引一大班粉絲，當中的唱功代表柳應廷（Jer）接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，竟然表示曾3次拒絕入MIRROR，在經理人（黃慧君）花姐堅持和游說下才答應入男團。



Jer的唱功備受肯定。（IG@jeremylaous）

Jer接受主持人的提問時表示自己當年玩《全民造星》是單純因為喜歡唱歌，本身的正職是娛樂記者，做了約兩年多，但他覺得「唔係一世會做嘅嘢」，平時喜歡夾band和busking，所以就參加比賽試試。他原先於首回合50強賽被淘汰，幸得星級導師團欣賞並爭取到額外五個名額，而得到復活的機會，至20強才止步，比賽時也沒有想過 「玩完比賽會點」，所以「冇乜太想贏嘅決心」。

MIRROR的人氣超強。（IG@jeremylaous）

去到比賽完結，花姐想組男團，邀請Jer加入，Jer大爆原來他一開始是拒絕入MIRROR的，花姐問了3次，直到第4次他才答應，「花姐問咗我3次，我去到第4次我先至應承佢嘅，之前keep住我都一直拒絕佢。」他解釋︰「因為佢同我講係一個跳唱團體，我自己本身跳舞又唔係好在行，我純粹係唱歌咋嘛，你入到一個跳唱團體就會驚做緊自己唔係最擅長嘅事，係咪真係work呢？當時我拒絕過嘅，後尾花姐說服我，佢話︰『近年香港嘅新人，有邊個唱得勁嘅，你會記得佢㗎？』我諗諗吓又真係好似冇喎。」他續說︰「佢同我講話其實呢個12個人嘅跳唱團體亦都係一個好好嘅gimmick，喺娛樂圈裏面大家扶持住大家嘅一班戰友，好難得嘅機會先至可以擁有，所以我當時就畀佢說服咗，就加入咗呢個團體。」

Jer參加《全民造星》時跟現在的外表分別好大。（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

花姐由節目監製變成經理人，主持問Jer覺得她這幾年間有什麼轉變，Jer坦言以前跟她不進，「覺得佢係好嚴肅嘅監製」、「好多嘢唔敢講，唔敢接觸佢」。不過，現在就經常要跟花姐工作，「（花姐）好多時候都會好放心去畀我哋做我哋自己想做嘅嘢」，以前是以監製的角度，會叫他們要聽話。Jer又說︰「而家間唔時我哋都會反抗嘅。」例如在揀歌方面，不過他不敢每個製作過程都找她，事關花姐好忙，他會去到final step才給她聽，「從花姐個眼神同笑容就反映到首歌得唔得」，而花姐在他們12個人心目中好重要， 「得到佢嘅認同其實唔係咁容易，佢本身都係一個好高standard嘅監製，我哋每一個都好想得到花姐嘅認同，even出嘅每一個作品。」

花姐對MIRROR來說是一個重要人物！（YouTube影片截圖@SinoTV MRBI）

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Jer在組合中算是快單飛出solo歌，他明言︰「所有嘢都嚟得好突然，因為我有機會做solo已經係一件好開心嘅事，我純粹係將我呢幾年對音樂嘅想法，喺我自己嘅作品度講出嚟，因為頭嗰幾隻歌都幾黑暗，講自己喺水底度冇人拯救，花姐就係『岸邊伸出這一對手』嘅一對手。」而《迴光物語》也算是他對娛圈的展望，曾經「覺得好黑暗，好迷惘，唔知每一步點樣走落去」，之後慢慢走出來，所以他想帶點鼓勵給大家。

Jer先言是一個樂觀的人，雖然他的音樂作品好似好黑暗，他說︰「完左呢兩個系列就會轉一轉，唔會咁歇斯底里，之後可能玩味少少都唔出奇。」（IG@jeremylaous）

MIRROR的人氣高，粉絲數量大增，Jer表示︰「好多謝大家，始終近呢幾年嘅香港演藝圈，又或者音樂事業，都冇試過而家嘅情況咁樣，咁多人support，咁蓬勃，大家慢慢都開始留意返本地嘅歌曲，好開心嘅一樣嘢係，其實入完MIRROR之後係可以令到大家將個關注度擺返喺本土嘅音樂上面，都真係一件幾開心嘅事，其實廣東歌係唔可以冇㗎嘛！」

主持人問Jer如果他沒有被復活，沒有入MIRROR，現在會怎樣，他說都是會繼續做音樂，「但係就慢慢，冇MIRROR咁快去令到人哋認識到自己。」（IG@jeremylaous）

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