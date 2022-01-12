ViuTV女團COLLAR點解叫COLLAR？　隊長Gao孖七位成員教你團隊手勢

ViuTV今日（12/1）在尖沙咀海港城舉行《Hold Your Breath》Debut Stage，正式宣布新一代女團COLLAR正式出道，成員包括《全民造星IV》冠軍Marf（邱彥彤）、亞軍Gao（沈貞巧）、季軍Day（許軼），以及廿強參賽者Soching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）和Sumling（李芯駖），而她們在台上亦有落力演出首支單曲《Call My Name!》。

ViuTV新女團COLLAR今日（12/1）正式出道。（陳順禎攝）

八女接受訪問時分享出道心情，隊長Gao便指緊張又興奮：「但決賽嗰陣緊張啲！」至於Soching便指自己收到通知入隊時反應不來：「呆咗幾秒，好估唔到，因為唔知係用咩條件揀，決賽完咗就返屋企大覺瞓，瞓醒就收到公司電話。」

COLLAR八位成員一同接受傳媒訪問。（陳順禎攝）

談到女團人選名單流傳多時，外界對Sumling入隊有不少聲音，Sumling坦言沒有理會這些聲音：「我比較專注喺表演上，之後亦好忙碌籌備今次表演，暫時冇時間睇留言，當然我哋係知有聲音，但係我哋會努力做好自己，用作品說話。」她們亦透露音樂會將於三月尾舉行，詳情之後再公布。

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提到力撐COLLAR的「前夫反擊組」最近亦於社交網站成立，她們便指追MIRROR和追COLLAR不應對立：「拍住拖追我哋仲開心啦！（超越帥兄MIRROR？）冇話超越邊個，我哋只會做到最好。」又指不擔心被劃分「上、下弦」，相信八位成員都吸引到所有人喜愛。至於點解COLLAR叫COLLAR？Gao亦有詳盡解答：「衫領男同女都有，扣埋嗰時會有束緊嘅感覺，希望我哋嘅表演係可以『Hold Your Breath』（屏息你的呼吸）。」