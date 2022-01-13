COLLAR出道即惹抄襲韓團爭議　新歌概念照都似足EXO、NCT？

ViuTV《全民造星IV》誕生的女團COLLAR昨日（12日）正式出道，同時公布8位成員為Gao、Candy、Day、Ivy、Marf、So Ching、Sumling和Winka。不過COLLAR隨即惹來抄襲韓團爭議，網民指新歌和概念照等都有EXO及NCT等的影子。



COLLAR出道成為全城熱話，可是人紅是非多，馬上被爆抄襲韓團。有網民上傳COLLAR和韓團NCT的概念照做對比，可見兩者同樣是以紅色做背景的剪影照，字體擺位亦相似；此外一張由高向下拍攝的團體照，也被指與EXO於2018年推出的《Love Shot》概念照相似，質疑COLLAR有抄襲之嫌。

COLLAR昨日（12日）正式出道。（資料圖片）

點擊下圖睇COLLAR昨日出道照：

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除此之外，COLLAR出道歌《Call My Name!》也被網民質疑旋律與多首K-Pop歌曲相似，包括前奏Stray Kids《Thunderous》等的影子。其中EXO《DROP THAT》歌詞為唱出6次「JUMP」後再加上團名「EXO」，而《Call My Name!》則是唱出5次「Call」後加上團名「COLLAR」，加上兩者旋律幾乎一樣，因此惹來極大爭議。

網民對比COLLAR與NCT的概念照，質疑有抄襲之嫌。（ViuTV、SM ENT.）

對於抄襲質疑，ViuTV方面暫時未有回應。不過網上都有不少聲音為COLLAR平反，表示提出有抄襲之嫌的造型照和新歌旋律等，都是一般男女團經常互相重複的風格，覺得不至於有抄襲的指控。

EXO《DROP THAT》與《Call My Name!》的旋律和歌詞都非常相似。（YouTube截圖）

網民表示部分旋律與AKB48《River》也有相似的地方。（YouTube截圖）

按圖睇網民提出COLLAR抄襲的證據：

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