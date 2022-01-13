35歲美瑾霍絲獲男友MGK以巨鑽求婚　自爆兩人飲血為盟？

現年35歲的性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）於2020年6月宣布同影星丈夫Brian Austin Green離婚，結束10年婚姻。有指美瑾在拍攝電影時，背夫搭上男歌手Machine Gun Kelly（MGK）。離婚後美瑾火速公開戀情，兩人經常公開放閃，MGK昨日在Instagram上載女友戴上翡翠鑽石戒指的片段，宣布求婚成功！

有傳美瑾在拍攝電影時，背當時丈夫Brian Austin Green搭上男歌手Machine Gun Kelly（MGK）才導致離婚。（Getty Images）

MGK昨日在Instagram上載女友戴上翡翠鑽石戒指的片段，宣布求婚成功！（IG/@machinegunkelly）

美瑾今早亦有在IG公開MGK的求婚過程，片段中兩人在波多黎各一間海灘酒店外，MGK單膝下跪向美瑾求婚，並留言寫道：「我們完全沒有意識到在如此短暫而瘋狂的時期內我們將共同面對的痛苦。不知道這段關係需要我們付出的工作和犧牲，但卻陶醉於愛。和業力。不知何故，一年半後，（我們）一起走過地獄，笑得比我想像的還要多，他向我求婚。就像在此之前的每一世，以及在它之後的每一世，我說是的。……然後我們喝了彼此的血1.11.22 ✨」

美瑾自爆兩人最後「喝了彼此的血」，雖然不知道她是開玩笑，還是真的喝了彼此的血，有大批網民表示這不是沒可能。事源去年MGK透露以美瑾的血製成了頸鍊，並留言：「我把你的鮮血戴在頸上。」有部分網民直言飲血似乎有點病態，但仍然祝福兩人。

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