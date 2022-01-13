孖黃德斌拍廣告奉旨談情　七仙羽︰有床戲已相當心足

米線店品牌和外送平台找來人氣玄學家兼歌影視三棲藝人七仙羽師傅（七師傅）、「KK大叔」黃德斌及憑ViuTV人氣綜藝節目《膠戰》爆紅的商台DJ「阿正」黃正宜這對新鮮組合，拍攝《鮮味呈緣》全新廣告，七師傅與黃德斌談情做情侶，演繹富家女與賣魚佬的愛情故事。



七師傅與黃德斌談情做情侶，演繹富家女與賣魚佬的愛情故事。

廣告片一開頭，阿正飾演的「八師傅」八仙正是七師傅的孖生姊妹，她以一身七師傅打扮，化身Master Eight。她睇中有型送餐專員黃德斌，為了留住對方邊吃鮮味米線，邊分享一個可歌可泣的愛情故事。劇情就回到80年代，一人分飾兩角的黃德斌就扮演賣魚佬阿斌，放工後一身飛仔打扮在街向飾演富家女的七師傅搭訕，七師傅被斌斌滿身「鮮」氣吸引，火速撻著，但家教甚嚴要過著獨居生活。斌斌更到七師傅家談談情，跳跳舞，二人更以「斌豬」、「七妹」相稱，斌豬更花心思用魚片頭、紫菜及蟹柳砌成「LOVE」字米線示愛，要與七師傅「親熱」吃，不過慘被七老母棒打駌鴦，七師傅即叫斌斌跳窗走人，二人戀情無疾而終。

七師傅與黃德斌有談情戲，還有床戲？

三人在廣告片中都甚有發揮，七師傅更獻出第一次拍談情戲份，與黃德斌飾演富家女與賣魚佬故事，七師傅戴起眼鏡做四眼妹，穿起格仔恤衫牛仔褲減齡造型，要表達少女懷春的情竇初開的感覺，七師傅笑言：「我第一次拍談情戲，好開心可以同男神德斌合作，大家好似回到電影《阿飛正傳》的拍拖情懷，氣氛好浪漫，但又有喜感。作為拍戲的新人，好多謝有德斌帶我入戲，我們用了半小時培養感情，練跳舞，還有床戲已相當心足。我更向導演提議二人情深望擺出『師傳愛你』的心心手指甫士，為了這個鏡頭我們NG了幾次，我更開玩笑想導演加接吻戲自肥。」作為影壇初哥，七師傅事先做了不少功課，不但翻看電影《羅密歐與朱麗葉之後現代激情篇》，更狂煲王家衛電影，她說：「我睇了『花樣年華』、『阿飛正傳』做功課，想演繹到第一次邂逅浪漫含蓄感覺。」

阿正飾演的「八師傅」八仙正是七師傅的孖生姊妹，她以一身七師傅打扮，化身Master Eight。

黃德斌今次一人分飾兩角，與七師傅拍談情戲，及飾演有型的送餐專員，他笑言：「今次拍這個廣告好有艷福，可以同七師傅談情，又要給八師傅搭訕，不過就要加入不少喜劇感。七師傅拍戲好有喜感，我亦用了KK大叔這類誇張少少的演繹方式，令到大家在場都爆笑，整個拍攝都充滿歡樂氣氛，對住阿正做的八師傅，她的誇張演繹，有點似吳君如加詹瑞文的混合體，十分搞笑。」此外，阿正除飾演八師傅外，更要為七師傅聲演，她表示：「為了演繹好八師傅這個角色，我睇了她的節目好多次，要學她的仙氣打扮，同模仿她的『譚仔話』，自己都忍不住笑，希望導演收貨，亦希望不是醜化了師傅，皆因她的仙氣與喜感都是她獨有，無人可以代替的。」

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