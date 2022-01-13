COLLAR出道「前夫」直播留言支持惹老婆嬲爆　Candy本尊回應發文

ViuTV的新女團COLLAR日前終於出式出道，其實早在《全民造星IV》時已經她們有一班粉絲留意，所以一出道的迴響甚大。日前，有網民在Facebook開專頁「前夫反擊戰」，並在介紹一欄寫道︰「3年啦，3年啦，大家都忍辱負重左3年啦，係時候啦！前夫們，出擊啦！」以回應「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」群組，來向另一半作出反擊。「前夫反擊戰」群組在1月11日創建，至今短短兩日就有7萬名谷友，相當厲害。



女團COLLAR於2022年1月12日正式出道。（IG@candyw1219）

「前夫反擊戰」群組開了兩日就有7萬名谷友。（Facebook截圖）

有網民就在群組發文表示已經跟老婆「開火」，他說︰「佢竟然衝入黎個Live到捉我喎！留言都唔比，今日已經連開三戰，頂住丫大家！（小弟只是在Collar ig 直播留言：Candy）慎防被發現，此Post只會維持到13號中午。Candy如果你睇到呢篇野，我希望你知道由你第一Round 開始我已經好支持你，我超級欣賞你！作為晴蛙，我死而無憾，我已經教緊個仔認你，萬一我有什麼不測，第時由我個仔繼續支持你啦。」更附上跟老婆「開火」的對話截圖，一班網民都深表同情。但想不到，Candy（王家晴）本尊也有留意到這個帖文，更在IG發story表示︰「多謝你嘅支持呀，希望老婆有一日都會鍾意睇我哋嘅live同表演。」更有一個「心心emoji」，相信會開心死這位老公，但老婆見到會不會更嬲？

有「前夫」到專頁留言訴苦。（Facebook截圖）

點擊下圖看看COLLAR和Candy的美照︰

+ 4

+ 4

同場加映︰楊茜堯鼻樑透光成熱討 重溫出道23年來的蛻變過程

楊茜堯鼻樑透光成熱討 重溫出道23年來的蛻變過程