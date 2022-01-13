內地最醜女團3unshine隊長咖啡店炒散　有位成員變靚轉行做超模

ViuTV女團COLLAR近日成團，首次表演即爆出時裝災難，也有網民批評她們外貌實力一般，仍有進步空間。其實內地每年都有女團出道，一直被笑最醜女團的「3unshine」，也是在風雨中成長，隊長Abby甚至要去咖啡店打工謀生，依然未有放棄追夢，成員之一的Cindy，更健身練出了螞蟻腰及蜜桃臀，樣貌更跟名模呂燕撞樣，醜小鴨都有變天鵝的無限可能。

3unshine多次傳出解散，真相是她們確是經濟拮据。（微博圖片）

內地女團3unshine原名Sunshine，由隊長Abby（吉星月）、Cindy（范麗娜）和Dora（王小蝶）組成，三人均是來自安徽一間中學的同班同學，出道後因奇異裝束，被評為內地最醜女團，真相是經理人公司的形象錯判，要Abby當文青女神，Dora要做二次元偶像，Cindy則是反叛少女，如此組合打扮最終令她們被全網恥笑，但她們未有放棄，在2018年參加偶像真人騷《創造101》，可惜Cindy和Dora未能晉級，隊長Abby共同進退選擇退賽。3unshine多次被傳出解散，早前接受媒體訪問，表示她們沒有底薪，甚至新簽的合約設有試用期，最終三人拒絕簽約，但對外強調她們未有解散，Abby為搵食要到咖啡店打工賺錢，Dora靠家人接濟才付得起租金，而Cindy最為積極，努力健身苦練出模特兒身材，擁有螞蟻腰及蜜桃臀，加上外貌酷似名模呂燕，工作算是最為穩定，可以繼續追夢。

3unshine形象前衛，並非人人可以接受。（微博圖片）

下圖有隊長Abby（吉星月）靚相：

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Cindy（范麗娜）靚相：

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Dora（王小蝶）靚相：

同場加映COLLAR女團成員資料大公開：