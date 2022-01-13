李靚蕾首爆與王力宏離婚協議內容：他的要求讓我感到被威脅

王力宏與李靚蕾離婚事件近日再次上演，前晚李靚蕾 (11/1) 突然於社交網發數千字長文，控訴王力宏帶3名陌生男子闖往她家中，更嚇哭了孩子，她基於擔心人生安全而未有讓王力宏一行人入屋。而王力宏經理人公司則指她想像力太豐富，王力宏聽取律師建議，不要單獨回家，才會與其他人同行，對最終未能與孩子見面感到悲傷。兩人繼續隔空開火，互相指摘。王力宏今日發出律師聲明，指李靚蕾已將離婚變成錯誤虛構惡意抹黑行動。李靚蕾則公開證據，力證王力宏買網軍轉移視線混淆視聽。

兩人再次隔空開火。

其實李靚蕾早前曾在台媒訪問中透露，她與王力宏簽署的離婚協議中有載明「雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入，雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。」

因此她也對相關律師提出三大疑問：「請問 『本所』也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏一位我素未謀面，你也從未提及，刻意隱藏的男子出現嗎」、「請問『本所』是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情況下，帶著三名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇」、「請問『本所』是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信？」

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李靚蕾逐點反擊王力宏的指控。全文內容如下：

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