麥子樂42歲生日有大量囡囡陪　願望係疫情快完：辦法總比困難多

麥子樂（Bryant）昨日（12/1）正式踏入42歲，余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、徐頴堃（Erica）、林千渟、余潔滢（Zoe）和梁式昕（Catrina）等同門藝人亦有齊齊與「壽星仔」切蛋糕慶祝，而麥子樂更邀請2月份生日的Zoe及剛度過生辰的Catrina一同吹蠟燭許願，非常有愛。談到麥子樂去年進軍飲食業做老闆，他便指自己的生日願望便是希望疫情盡快過去，所有事回復正常：「疫市創業難免會受影響，不過辦法總比困難多，希望大家可以共渡難關。」至於家人有否催婚？麥子樂表示沒有，他自言對感情事從不強求，暫時以工作為重。

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提到Zoe與Catrina上年一同參加ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》，她們便異口同聲表示是事業上一大突破，其中即將下月踏入25歲生辰的Zoe，表示希望25歲可以嘗試拍攝電影，她說：「一向生日同新年都係一齊過，所以通常生日會同朋友打下麻雀、拜下年，嚟緊25歲，我希望可以拍電影，為了裝備好自己，年初開始學打功夫，希望遲啲可以用得着。」至於Catrina則表示過去是豐收的一年，可以憑節目得到觀眾認識，她希望新一年可以繼續突破，寫好歌、拍好節目。