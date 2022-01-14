世界零食開倉戰︱林芊妤帶三歲仔上節目　翟伯伯自爆鍾意食薯片

由朱薰、嚴崇天、鄺芷凡（Omi）及霍嘉恩（Gracey）主持的香港開電視全新節目《世界零食開倉戰》，逢星期一至五晚上10時30分播映，節目以零食為題，帶觀眾走勻世界搜羅最令人意想不到的零食，本周邀請了阮小儀、譚杏藍、布志綸、陳柏宇、林芊妤（Coffee）等擔任嘉賓，當中Coffee更帶同三歲大仔仔翟德彥（彥彥，翟伯伯），母子檔亮相，與星級爸爸陳柏宇齊齊試食各地特色小朋友零食及大玩遊戲，期間伯伯除了與媽媽Coffee盡顯默契一面之餘，亦不時在鏡頭前流露天真可愛一面，大曬萌樣，搶盡風頭。

陳柏宇和林芊妤最近作客《世界零食開倉戰》。

席上，Coffee與彥彥一同品嚐特色零食，Coffee指自己對零食挑選要求好高，要集健康、好玩、有益於一身，缺一不可，她說：「佢（彥彥）兩歲之後，我開始畀佢食大人零食，但佢唔係成日食嘅。」期間主持人朱薰問到彥彥知不知道今天來做甚麼時，彥彥即害羞地點頭指：「食零食。」被問到最喜歡吃甚麼零食時，彥彥更毫不猶豫地表示是薯片，表現精靈活潑。

彥彥為食樣：

至於星級爸爸陳柏宇，自言最叻為囡囡揀選合適零食，自誇為「BB零食大王」，他說：「有啲BB零食，好細個就食得，入口即融嗰啲。（會唔會同個囡一齊食？）會，通常佢啲零食，我都會試吓。」